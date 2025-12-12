Στο πιο καθοριστικό ευρωπαϊκό ματς μέχρι στιγμής, με αντίπαλο τη Βικτόρια Πλζεν, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την τεράστια ευκαιρία που είχε μπροστά του και έμεινε χωρίς γκολ – Χάνοντας την πιθανότητα να μπει στην πρώτη οκτάδα του Europa. Η διάθεση δεν έλειψε από αρκετούς παίκτες, όμως για ακόμη μία φορά φάνηκε ότι η ομάδα δυσκολεύεται να ανταποκριθεί και ελάχιστοι ήταν αυτοί που κατάφεραν να ξεχωρίσουν.

Ο Ράφα Μπενίτεθ λοιπόν έχει πάρει τις αποφάσεις του για το πράσινο ρόστερ και οι αλλαγές τόσο τον Ιανουάριο όσο και τον Δεκέμβριο θα είναι πάρα πολλές. Θα υπάρξουν και αποχωρήσεις βέβαια και μεταγραφές, κάποιες εκ των οποίων και πολύ ακριβές. Ήδη ο Ισπανός έχει ζητήσει μία μεταγραφή με κόστος 2.7 εκατομμυρίων ευρώ. Διαβάστε στο Sportdog.gr