Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε την Παρασκευή ότι εξετάζει ως πιθανούς διαδόχους του Τζερόμ Πάουελ στην ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας είτε τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς είτε τον επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ.

Η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη συνέντευξη που παραχώρησε ο Τραμπ, αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο επόμενος πρόεδρος της Fed θα πρέπει να συνεννοείται μαζί του για το ύψος των επιτοκίων. Ο Γουόρς «πιστεύει ότι πρέπει να μειωθούν τα επιτόκια», σημείωσε.

Ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε «να έχουν το χαμηλότερο επιτόκιο στον κόσμο» και όταν ρωτήθηκε πού θα ήθελε να κυμαίνεται σε έναν χρόνο από τώρα, απάντησε : «στο 1% και ίσως χαμηλότερα από αυτό».