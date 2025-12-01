Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή, 30/11, ότι έχει αποφασίσει ποιον θα προτείνει για την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), έχοντας ξεκαθαρίσει ότι περιμένει από τον υποψήφιό του να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια.

«Ξέρω ποιον θα επιλέξω, ναι», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One, στον δρόμο της επιστροφής για την Ουάσινγκτον, χωρίς να αποκαλύψει το όνομα του υποψηφίου. «Θα το ανακοινώσουμε σύντομα».

Ο Τραμπ, που συχνά επικρίνει τον σημερινό επικεφαλής της Fed, Τζέρομ Πάουελ, για την καθυστέρηση στις μειώσεις επιτοκίων, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θέλει έναν πρόεδρο που θα προωθεί πιο αποφασιστικά τις μειώσεις. Άτομα με γνώσεις επί του θέματος δήλωσαν στο Bloomberg News την περασμένη εβδομάδα ότι ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, και κύριος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, θεωρείται ο πιθανότερος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Πάουελ.

Ο Κέβιν Χάσετ, μιλώντας στην εκπομπή Face the Nation του CBS την Κυριακή, απέφυγε να επιβεβαιώσει τις φήμες, χαρακτηρίζοντάς τες «ανεπιβεβαίωτες». Παρ’ όλα αυτά, τόνισε τη θετική αντίδραση των αγορών στην πληροφορία ότι ο Τραμπ βρίσκεται κοντά στην ανακοίνωση της επιλογής του.

Ο Χάσετ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα αποδεχόταν τον ρόλο σε περίπτωση που του ζητηθεί, αν και οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ίσως δυσκολευτεί να ενοποιήσει την επιτροπή καθορισμού επιτοκίων της Fed και θα μπορούσε να είναι πιο ευάλωτος στις πιέσεις του Τραμπ.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος εποπτεύει τη διαδικασία επιλογής, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να ανακοινώσει τον υποψήφιό του πριν από τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου.

Στη λίστα των φιναλίστ, πέρα από τον Κέβιν Χάσετ, περιλαμβάνονται οι κυβερνήτες της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπόουμαν, ο πρώην κυβερνήτης Κέβιν Γουορς και ο Ρικ Ρίντερ της BlackRock. Ο Τραμπ συχνά δηλώνει ότι θα ήθελε τον Σκοτ Μπέσεντ για πρόεδρο, κάτι που ο Μπέσεντ έχει απορρίψει επανειλημμένα.

Οποιονδήποτε και αν επιλέξει ο Τραμπ, το Bloomberg αναφέρει πως πρέπει να πάρει την έγκριση της Γερουσίας. Η θητεία του Τζέρομ Πάουελ λήγει τον Μάιο.