Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προγραμματίζει κύκλο συναντήσεων με ορισμένους από τους 11 επικρατέστερους υποψηφίους για τη διαδοχή του Τζερόμ Πάουελ στην προεδρία της Fed, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.

Οι επαφές αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή και στη συνέχεια ο Μπέσεντ θα υποβάλει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σύντομη λίστα προτάσεων.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει αυτό το δημοσίευμα με ανεξάρτητο τρόπο.