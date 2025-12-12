Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει διορία μέχρι τη Δευτέρα να καταθέσει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έλειπε στο εξωτερικό και δεν οδηγούσε ο ίδιος την Lotus. Παράλληλα, υπάρχουν ερωτήματα για το εάν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.

Πιο αναλυτικά, ο Έλληνας τενίστας τον Δεκέμβριο του 2021 έδωσε εξετάσεις και κόπηκε στα σήματα, με τον ίδιο να αναφέρει ότι έλειπε ένα χαρτί, με αποτέλεσμα να μην συμμετέχει στην εξέταση.

Σύμφωνα με το Live News εκτιμάται ότι απέκτησε δίπλωμα οδήγησης το 2023, όταν εθεάθη να οδηγεί ένα supercar στους δρόμους του Μόντε Κάρλο.

Ωστόσο, άτομο που υποστήριξε πως γνωρίζει τον τενίστα, δήλωσε: «Σας κοροϊδεύει όλους… Όχι μόνο δεν έχει ελληνικό δίπλωμα, όχι μόνο δεν έχει ξένο δίπλωμα, δεν έχει καθόλου δίπλωμα».

Ποιος οδηγούσε την Lotus;

Η εκπομπή του Mega ανέφερε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης, αλλά διαθέτει αγγλικό.

Όποια και να είναι η αλήθεια όμως, ο τενίστας έχει διορία μέχρι τη Δευτέρα για να γλιτώσει τη δικογραφία για απείθεια.

Συγκεκριμένα, καλείται να προσκομίσει έως τη Δευτέρα έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ότι εκείνος την ημέρα της παράβασης βρισκόταν στο εξωτερικό και πως το όχημα οδηγούσε ο πατέρας του ή να παραδώσει το δίπλωμά του, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει.

Εάν δεν το κάνει, τότε θα σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια εναντίον του.