Αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, λόγω της γνωστής υπόθεσης με το πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στην Αττική Οδό και της κλήσης που του εστάλη στην ηλεκτρονική του θυρίδα.

Ο φημισμένος τενίστας πλήρωσε το χρηματικό πρόστιμο των 2.000 ευρώ και έστειλε τον πατέρα του να ισχυριστεί στους αξιωματικούς της Τροχαίας ότι αυτός οδηγούσε το σπορ όχημά του, προκειμένου να παραδώσει εκείνος το δίπλωμά του για ένα έτος -όπως προβλέπει ο νέος ΚΟΚ. Αυτό, όμως, έγινε εκπρόθεσμα, πέραν δηλαδή της διορίας των 7 ημερών, με αποτέλεσμα η ένσταση που υπέβαλε στις Αρχές να απορριφθεί και πλέον καλείται ο Στέφανος Τσιτσιπάς να παραδώσει το δικό του δίπλωμα οδήγησης.

«Άργησε να ενημερωθεί για την κλήση που είχε σταλεί στην ηλεκτρονική θυρίδα του» λέει ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του ήρθε σε επαφή με την Τροχαία και υποστήριξε ότι ο φημισμένος τενίστας άργησε να ενημερωθεί για την κλήση που είχε σταλεί στην ηλεκτρονική θυρίδα του, γι’ αυτό και καθυστέρησε να κάνει ένσταση και να παραδώσει ο πατέρας του το δικό του δίπλωμα. Ισχυρισμός, όμως, που δεν έγινε δεκτός από τις Αρχές, με τον δικηγόρο να προσκομίζει κάποια δικαιολογητικά που σύμφωνα με πληροφορίες ούτε αυτά πρόκειται να γίνουν δεκτά.

Αυτό στην πράξη σημαίνει πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς είτε θα παραδώσει στην Τροχαία το δικό του δίπλωμα για έναν χρόνο, είτε θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια και η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.