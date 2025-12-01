Το τελευταίο χρονικό διάστημα το όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα για θέματα πέρα από το τένις, με το πιο πρόσφατο περιστατικό να αφορά μια Lotus που έτρεχε με 213 χλμ. και σύμφωνα με την Τροχαία οδηγούσε ο Έλληνας τενίστας.

Ο πατέρας του ανέλαβε την ευθύνη και παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην Τροχαία Αττικής με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και είπε ότι εκείνος ήταν που οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του, παραδίδοντας το δίπλωμά του. Οι αρχές όμως, ζήτησαν να εμφανιστεί ο γιος του.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, υπάρχει ένα μοτίβο που τελευταία φορά παρατηρήθηκε τον Μάιο του 2025.

Τότε, ο σκύλος της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά επιτέθηκε σε έναν 71χρονο, τραυματίζοντας τον.

Για την επίθεση του σκύλου σε άντρα, παρουσιάστηκε η δίδυμη αδερφή της μητέρας του τενίστα και ανέφερε πως εκείνη είχε βγάλει βόλτα το ζώο και στην περίπτωση του προστίμου, εμφανίστηκε ενώπιον αστυνομικών ο πατέρας του 27χρονου για να υποστηρίξει πως εκείνος οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, η οικογένεια είχε ακολουθήσει την ίδια στρατηγική και πριν από λίγους μήνες. Όταν έγινε η καταγγελία για επίθεση του σκύλου της οικογένειας σε περαστικό, αρχικά τηρήθηκε σιγή ιχθύος. Στη συνέχεια η μητέρα του τενίστα προσπάθησε να αναλάβει όλη την ευθύνη.

Τι έγινε με τη Lotus

Σύμφωνα με τις Αρχές, είχε περάσει το χρονικό διάστημα των 7 ημερών για δικαίωμα ένστασης. Έτσι, ο διοικητής της Τροχαίας ενημέρωσε ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς και να παραδώσει το δίπλωμά του για ένα έτος.

Στον 28χρονο τενίστα είχε κοπεί κλήση για ταχύτητα 210 χλμ. την ώρα και του βεβαιώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ που προβλέπεται. Όταν έγινε γνωστή η είδηση τηρήθηκε σιγή ιχθύος από την οικογένεια Τσιτσιπά και λίγες μέρες αργότερα, η μητέρα του τενίστα ανέφερε πως ο γιος της έλειπε σε ταξίδι στο εξωτερικό.