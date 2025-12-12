Περιορισμένης έκτασης θαλάσσια ρύπανση σημειώθηκε ύστερα από την ημιβύθιση επαγγελματικού σκάφους αναψυχής με ελληνική σημαία, το οποίο βρισκόταν δεμένο στη μαρίνα Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης.

Δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, ενώ εντοπίστηκε μικρής κλίμακας ιριδίζουσα ρύπανση, η οποία οριοθετήθηκε με πλωτό φράγμα και απομακρύνθηκε αποτελεσματικά με τη χρήση κατάλληλων υλικών απορρύπανσης.

Ταυτόχρονα, ο ιδιοκτήτης του σκάφους ενημερώθηκε για την ανάγκη άμεσης ανέλκυσης, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.