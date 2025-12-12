Ο στρατός του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο με έξι ομήρους της Χαμάς που γιορτάζουν το Xάνουκα λίγο πριν εκτελεστούν από μέλη της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τους IDF, πρόκειται για τους: Χερς Γκόλντμπεργκ-Πολίν, Καρμέλ Γκατ, Έντεν Γιερουσάλμι, Άλμογκ Σαρούσι, Όρι Ντανίνο και Άλεξ Λομπανόφ.

Οι Times of Israel έγραψαν ότι οι όμηροι ανακαλύφθηκαν νεκροί σε τούνελ της Χαμάς τον περασμένο Αύγουστο, κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιχειρήσεων.

Επίσης, τα πτώματα ήταν περιτριγυρισμένα από μπουκάλια γεμάτα με σκούρα ούρα και έναν πλαστικό κουβά που χρησιμοποιούνταν ως υποτυπώδης τουαλέτα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δημοσίευμα, οι οικογένειες τους είδαν σκληρά βίντεο, στα οποία διακρίνονται οι σοροί να έχουν δεχτεί πολλές σφαίρες, κάτι που αποδεικνύει ότι εκτελέστηκαν από τη Χαμάς.