Ο στρατός του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο με έξι ομήρους της Χαμάς που γιορτάζουν το Xάνουκα λίγο πριν εκτελεστούν από μέλη της οργάνωσης.
Σύμφωνα με τους IDF, πρόκειται για τους: Χερς Γκόλντμπεργκ-Πολίν, Καρμέλ Γκατ, Έντεν Γιερουσάλμι, Άλμογκ Σαρούσι, Όρι Ντανίνο και Άλεξ Λομπανόφ.
Οι Times of Israel έγραψαν ότι οι όμηροι ανακαλύφθηκαν νεκροί σε τούνελ της Χαμάς τον περασμένο Αύγουστο, κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιχειρήσεων.
Επίσης, τα πτώματα ήταν περιτριγυρισμένα από μπουκάλια γεμάτα με σκούρα ούρα και έναν πλαστικό κουβά που χρησιμοποιούνταν ως υποτυπώδης τουαλέτα.
Σύμφωνα με το ισραηλινό δημοσίευμα, οι οικογένειες τους είδαν σκληρά βίντεο, στα οποία διακρίνονται οι σοροί να έχουν δεχτεί πολλές σφαίρες, κάτι που αποδεικνύει ότι εκτελέστηκαν από τη Χαμάς.
Heartbreaking footage uncovered by the IDF shows six Israeli hostages lighting Hanukkah candles in December 2023.— RealPalestina(א"י) 🇮🇱 (@LollllllaJR) December 12, 2025
Suddenly it hit me: had they converted, their lives would have been saved and they would have been released.
None of them – and none of the other hostages – did.… pic.twitter.com/95OBZO4Ts9