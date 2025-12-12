Η παράσταση 2:22 A Ghost Story, το σύγχρονο υπερφυσικό θρίλερ του Danny Robins, επέστρεψε για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Αλάμπρα. Το έργο, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές στο West End του Λονδίνου και υποψηφιότητες για τρία βραβεία Laurence Olivier, συνδυάζει την ίντριγκα, το χιούμορ και τον τρόμο, καθηλώνοντας το κοινό από την πρώτη στιγμή.

Σε σκηνοθεσία του Φάνη Μουρατίδη, η πλοκή μας μεταφέρει σε μια νύχτα γεμάτη αγωνία. Η Τζεν είναι πεπεισμένη ότι το νέο τους σπίτι είναι στοιχειωμένο, ενώ ο σύζυγός της, Σαμ, παραμένει σκεπτικιστής.

Κατά τη διάρκεια δείπνου με τους φίλους τους, τη Λορίν και τον σύντροφό της Μπεν, οι συζητήσεις για την ύπαρξη φαντασμάτων φουντώνουν.

Καθώς περνά η νύχτα, μια μυστηριώδης παρουσία γίνεται ολοένα πιο αισθητή, κρατώντας την παρέα ξύπνια μέχρι τις 2:22 π.μ., σε μια προσπάθεια να αποκαλύψουν όσα κρύβονται πίσω από το φαινομενικά ορατό.

Το έργο συνδυάζει με μαεστρία γέλιο και τρόμο, αφηγούμενο μια καθημερινή ιστορία που θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε από εμάς. Καθώς εγείρονται ερωτήματα για την ύπαρξη ζωής μετά θάνατον, οι θεατές καλούνται να σκεφτούν: «Τι πιστεύετε στ’ αλήθεια; Και έχετε το θάρρος να αντικρίσετε την αλήθεια;»

Σύμφωνα με τον The Guardian, πρόκειται για μια παράσταση «έξυπνη, αστεία και τρομακτική», ενώ η Daily Mail σημειώνει: «Ο Robins γνωρίζει καλά τι κάνει τις τρομακτικές ιστορίες πιο τρομακτικές και το χρησιμοποιεί για εκπληκτικό αποτέλεσμα. Η πλοκή του είναι συναρπαστική και καλά αναπτυγμένη».

ΟIndependent υπογραμμίζει τη «μοναδική θεατρική εμπειρία με εξαιρετική ισορροπία τρόμου και χιούμορ».

Το καστ περιλαμβάνει τους: Φάνης Μουρατίδης, Φαίη Ξυλά, Ναταλία Δραγούμη, Βασίλης Κούκουρας και Γιώργος Ζαφειρόπουλος, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Μουρατίδη. Η παράσταση υπόσχεται να καθηλώσει και να διασκεδάσει, με την ένταση και το μυστήριο να εναλλάσσονται με το γέλιο, δημιουργώντας μια θεατρική εμπειρία που δύσκολα ξεχνιέται.

Παραστάσεις: 12 Δεκ – 4 Ιαν 2026

Διάρκεια: 100 λεπτά

Εισιτήρια: more.com