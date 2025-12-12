Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος της 33χρονης σταρ των social media, γνωστής ως «Mary Magdalene», η οποία βρέθηκε νεκρή στην Ταϊλάνδη, έχοντας πέσει από το μπαλκόνι ενός διαμερίσματος στον ένατο όροφο. Η νεαρή γυναίκα, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Ντενίζ Ιβόν Τζάρβις Γκονγκόρα, είχε κάνει check-in για μία μόλις νύχτα πριν εντοπιστεί νεκρή από εργαζόμενους του Patong Tower στην περιοχή Πατόνγκ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Σύμφωνα με την Phuket News, το σώμα της βρέθηκε στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι της Τρίτης. Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε από την τοπική αστυνομία, ενώ η είδηση διασταυρώθηκε και από πηγές κοντά στην οικογένεια. Η σορός της μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Πατόνγκ και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Vachira Phuket, όπου θα διενεργηθεί πλήρης ιατροδικαστική εξέταση για τον καθορισμό των αιτιών θανάτου.

Λίγο πριν πεθάνει, η Γκονγκόρα είχε δημοσιεύσει στο Instagram το κλείσιμο της ταινίας The Truman Show μαζί με μια παιδική φωτογραφία της. Στη σκηνή που ανέβασε, ο Τζιμ Κάρεϊ λέει: «Και σε περίπτωση που δεν σε δω, καλό απόγευμα, καλησπέρα και καληνύχτα». Παράλληλα, άλλαξε το όνομα ενός ακόμη λογαριασμού της σε «MaryMagdaleneDied».

Η οικογένεια και φίλοι της ενημερώθηκαν αμέσως, ενώ ήδη έχουν εκφράσει τη θλίψη τους δημόσια. Η ράπερ Κρέισον, η σταρ του RuPaul’s Drag Race Πλέιν Τζέιν και η influencer Έντεν δε Ντολ ήταν από τους πρώτους που την αποχαιρέτησαν διαδικτυακά. Συγκλονιστική ήταν και η ανάρτηση του αδελφού της, Ίβαν, ο οποίος μοιράστηκε κοινή φωτογραφία τους γράφοντας: «Είσαι τόσο αστεία και δημιουργική… Σ’ αγαπώ πολύ, εύχομαι τα πράγματα να ήταν διαφορετικά».

Surgery-addicted social media star Mary Magdalene, 33, found dead near Thai hotel after haunting final post#MaryMagdalene #surgery pic.twitter.com/C2MLpJHG0s — Mr. NationNews (@mrnationnews) December 12, 2025

Η Γκονγκόρα είχε αποκτήσει σχεδόν μισό εκατομμύριο ακολούθους χάρη στις ακραίες πλαστικές επεμβάσεις της, αλλά και τη δουλειά της ως καλλιτέχνιδα, με ψυχεδελικά έργα ζωγραφικής και γλυπτικής. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις είχε αποκαλύψει ότι μεγάλωσε σε αυστηρά θρησκευτικό περιβάλλον και πως επαναστάτησε από μικρή ηλικία. Στα 12 της άρχισε να κάνει χρήση ναρκωτικών, ενώ στα 17 της δούλευε ως στρίπερ προτού συνεχίσει ως συνοδός.

Απέκτησε τεράστια δημοσιότητα μέσα από τις αλλεπάλληλες επεμβάσεις της: brow lifts, λιποαναρροφήσεις, πολλαπλές επεμβάσεις στο στήθος και στη μύτη, «cat-eye» surgery, BBLs, εμφυτεύματα και παράνομες ενέσεις σιλικόνης, πολλές από τις οποίες έγιναν σε χώρες όπως η Κολομβία και η Ρωσία. Το 2018 έγινε viral μετά από διαδικασία διόγκωσης των γεννητικών χειλιών της, κατά την οποία κινδύνευσε να πεθάνει από ακατάσχετη αιμορραγία.

Η υγεία της είχε επιδεινωθεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια: ένα εμφύτευμα είχε «σκάσει», δεν μπορούσε να κλείσει το στόμα της λόγω υπερβολικών επεμβάσεων στα χείλη, είχε κινδυνεύσει από σηψαιμία μετά από μόλυνση σε τατουάζ στο στήθος και είχε σχεδόν τυφλωθεί μετά το τατουάζ στα μάτια της. Το 2023 παραδέχτηκε ότι ήταν παγιδευμένη σε «έναν ατελείωτο κύκλο πλαστικών επεμβάσεων» που κατέστρεφε την υγεία και τη ζωή της.

Παρά την επιθυμία της κατά καιρούς να επιστρέψει σε πιο φυσική εμφάνιση, οι συνέπειες των επεμβάσεων και οι ψυχολογικές της δυσκολίες φαίνεται πως τη βασάνιζαν ως το τέλος. Οι αρχές της Ταϊλάνδης συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.