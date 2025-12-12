Λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ της Παρασκευής, προκλήθηκε αναστάτωση στην Οδό Καραγιώργη Σερβίας στην περιοχή του Συντάγματος, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε κλήση για αναφορά πυρκαγιάς σε χώρο γραφείων που ανήκουν σε τραπεζικό ίδρυμα.

Άμεσα, κλιμάκια της Αστυνομίας προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή, ενώ τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Μετά από τον έλεγχο των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε πυρκαγιά.

Το πρόβλημα περιορίστηκε σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από βραχυκύκλωμα σε πλαστική καλωδίωση εντός των γραφείων της τράπεζας. Η κατάσταση τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο άμεσα, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος.

Λόγω της γρήγορης αντιμετώπισης του συμβάντος, η κυκλοφορία στην Καραγιώργη Σερβίας αποκαταστάθηκε περίπου στις 20:35.