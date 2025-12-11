Ένα φίδι, έφιος, με μήκος που αγγίζει τα 2 μέτρα, έχει εγκλωβιστεί μέσα σε λεκάνη τουαλέτας, προκαλώντας τον φόβο και τον τρόμο των ενοίκων του σπιτιού στην Καστοριά.

Άνθρωπος από το Κέντρο για την Περίθαλψη Άγριων Ζώων της Καστοριάς κατάφερε να το απεγκλωβίσει και να το ελευθερώσει στο φυσικό του περιβάλλον.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, υπεύθυνος περίθαλψης του κέντρου σημείωσε μιλώντας στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»: «Ζούσε στην αποχέτευση και τώρα θα αναρωτηθούνε οι φίλοι μας, μα πώς μπορεί να ζει σε μια αποχέτευση; Το σιφώνι μόνο κρατάει νερό απ’ τη λεκάνη ή αποχετεύσεις. Το άλλο είναι κενό. Έτσι λοιπόν είχε βρει να τρέφεται με τρωκτικά. Έβγαινε καθημερινά, έπινε νερό από το σιφώνι που κρατούσε νερό και ξανα-έμπαινε μέσα. Με αποτέλεσμα αυτοί που κατοικούσαν εκεί πέρα να μην μπορούν να πάνε να κάνουνε χρήση τουαλέτας.

Ήτανε και αρκετά μεγάλο, είναι απ’ τα μεγαλύτερα φίδια που έχουμε στην ελληνική πανίδα. Οι ίδιοι μου λέγανε, μην πας, μην πας, μην πλησιάζεις, θα σε φάει, θα σε δαγκώσει το φίδι. Ήτανε πολλοστή φορά από το ‘χω κάνει αυτό. Ο χειρισμός που έκανα εγώ ήτανε να του να το ακινητοποιήσω πρώτα απ’ όλα το κεφάλι για να μη με δαγκώσει.»