Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει drone της Ρωσίας να χτυπάει εμπορικό πλοίο της Τουρκίας στο λιμάνι της Οδησσού.

Σύμφωνα με ουκρανικές αρχές, η ρωσική προκάλεσε ζημιές σε συνολικά τρία τουρκικής ιδιοκτησίας πλοία σε λιμάνια της Οδησσού.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ολέκσι Κουλέμπα, δήλωσε ότι «η επίθεση είχε στόχο τη μη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα και την εμπορική ναυτιλία», προσθέτοντας πως «η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά σε λιμενικές υποδομές που διασφαλίζουν τη μεταφορά τροφίμων και φορτίων στις παγκόσμιες αγορές».

Από την πλευρά του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε την άμεση παύση των επιθέσεων που απειλούν τη ναυσιπλοΐα, τις λιμενικές και τις ενεργειακές υποδομές στη Μαύρη Θάλασσα.

Σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι είναι κρίσιμη η άμεση κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας.