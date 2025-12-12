Στο χαιρετισμό που απηύθυνε ενώπιον εκπροσώπων από έντεκα διαφορετικά κράτη, που καλύπτουν γεωγραφικά όλον τον κόσμο, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είπε για την 9η Υπουργική Σύνοδο του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών ότι αποτελεί «έμπρακτη απόδειξη της αταλάντευτης δέσμευσής μας να διαφυλάξουμε την πολιτιστική κληρονομιά από κάθε απειλή και να αναδείξουμε τη σημασία της στην οικοδόμηση ειρηνικών και συμπεριληπτικών κοινωνιών».

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ χαρακτήρισε το φόρουμ αυτό ένα μοναδικό διπλωματικό εργαλείο και μια έμπρακτη μορφή ήπιας ισχύος που προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο και τη συνεργασία, και είπε ότι συγκεντρώνει τις χώρες στις οποίες γεννήθηκαν μερικοί από τους αρχαιότερους πολιτισμούς του κόσμου. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στον πλανήτη και είπε ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Είπε ότι για την Ελλάδα, η διασφάλιση αναβαθμισμένης πολιτιστικής παρακαταθήκης είναι μια αποστολή άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική μας ταυτότητα και συμπλήρωσε: «Είμαστε οι θεματοφύλακες μνημείων που ανήκουν όχι μόνο στο εθνικό μας αφήγημα, αλλά και στην κοινή ιστορία της ανθρωπότητας. Εδώ, στην Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, τα Προπύλαια, το Ερέχθειο, ο ναός της Αθηνάς Νίκης, δεν αποτελούν απλώς σύμβολα της αρχαίας Ελλάδας. Είναι σύμβολα της οικουμενικής επιδίωξης του ωραίου, του αρμονικού και των δημοκρατικών ιδεωδών. Είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε ο “λόγος”, η έννοια της ορθολογικής σκέψης, ως στοιχείο της ελληνικής γλώσσας, η οποία -με υπερηφάνεια αναφέρω- από το 2026 θα τιμάται διεθνώς με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στις 9 Φεβρουαρίου».

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη Διακήρυξη του Ερεβάν της 8ης Υπουργικής Συνόδου, κατά την οποία υπογραμμίστηκε ότι όταν προκαλείται ζημία, καταστροφή ή απώλεια πολιτιστικών αγαθών που ανήκουν σε έναν οποιονδήποτε λαό, ουσιαστικά πλήττεται η πολιτιστική κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας. Και πρόσθεσε: «Η ιστορία μας διδάσκει ότι η ανθρωπότητα έχει βιώσει σημαντικές ανακατατάξεις. Μας υπενθυμίζει, επίσης, ότι η αντοχή μας στο χρόνο δεν συνδέεται μόνο με την οικονομική ή στρατιωτική μας ισχύ, αλλά και με την ανθεκτικότητα των θεμελιωδών αξιών μας».