Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιοποίησε νέα στοιχεία για την πορεία των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Υγείας καταγράφει την υψηλότερη αναλογικά απορροφητικότητα πόρων στο σύνολο του κράτους.

Όπως αναφέρει, τα ποσά που έχουν εκταμιευθεί τα τελευταία δύο χρόνια υπερβαίνουν σημαντικά τους αρχικούς στόχους, με τις πληρωμές του 2024 και του 2025 να κινούνται πάνω από τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων Υγείας στο ΤΑΑ έχει ενισχυθεί κατά περίπου 288 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδει στη γρήγορη πρόοδο των παρεμβάσεων και στην ικανότητα του υπουργείου να αξιοποιεί εγκαίρως τη χρηματοδότηση. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ανακαινίσεις και ο εκσυγχρονισμός δεκάδων νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, καθώς και η ενίσχυσή τους με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, ο υπουργός έκανε αναφορά στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Υγείας, επισημαίνοντας ότι οι νέες υπηρεσίες συμβάλλουν στη γρηγορότερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, τόσο μέσω εφαρμογών όσο και μέσω της γραμμής 1566.

Η ανάρτηση έγινε με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που, σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, περιέγραφαν λανθασμένα πως έργα της Υγείας έχουν «απενταχθεί» από το ΤΑΑ.