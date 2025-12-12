«Κόκκινοι» είναι οι δρόμοι στην Αττική, με το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα να εντοπίζεται στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην Αττική Οδό.

Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι μόνο μερικοί δρόμοι, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.

Επίσης, σύμφωνα με την Αττική Οδό παρατηρούνται οι εξής καθυστερήσεις:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο Άνω των 30΄ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

10΄-15΄ στην έξοδο για Πειραιά,

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Καρέα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο Άνω των 30΄ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

10΄-15΄ στην έξοδο για Πειραιά,

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Καρέα. https://t.co/NeKOe1FAzk — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 12, 2025

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.