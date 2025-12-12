Στους τρεις αριστούχους απόφοιτους σπουδαστές της Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2025, απονεμήθηκαν τιμητικά βραβεία αριστείας από τον Όμιλο Globalsat και τη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου. Οι σπουδαστές έλαβαν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας Samsung.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου Globalsat, ενώ τα βραβεία στους αριστούχους απονεμήθηκαν από τον επικεφαλή του Τμήματος Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας Samsung Electronics Hellas, κ. Αριστείδη Παρασκευόπουλο και τον Γενικό Διευθυντή της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», κ. Γιώργο Καλούδη ο οποίος δήλωσε πως η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε μια σειρά από πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της μακράς συνεργασίας της ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ με τα Σώματα Ασφαλείας και το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Αρχηγός εξέφρασε τις ευχαριστίες προς τους εκπροσώπους των εταιρειών για την πρωτοβουλία τους και την προσφορά στους αριστούχους της Σχολής. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τη σημασία της κινητοποίησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνει με συνέπεια η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». Επιπλέον, τόνισε ότι παρόμοιες ενέργειες αποτελούν διαρκές κίνητρο για τους σπουδαστές, ενώ αποτελούν αναγνώριση και επιβράβευση της προσπάθειας που λαμβάνει χώρα στη Σχολή Αστυφυλάκων από την Ελληνική Αστυνομία, για την συνολική αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Καλόγηρος και ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Ζαχάρης.