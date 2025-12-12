Οι ουκρανικές δυνάμεις επιστράτευσαν ένα μη επανδρωμένο όχημα ξηράς, με το οποίο άνοιξαν πυρ εναντίον θωρακισμένου ρωσικού μεταγωγικού, σε μια επίδειξη των σημαντικών δυνατοτήτων που προσφέρει η ακμάζουσα στρατιωτική τεχνολογία. Πρόκειται για την 5η Ταξιαρχία Εφόδου των ουκρανικών δυνάμεων ξηράς, η οποία χρησιμοποίησε ένα τηλεκατευθυνόμενο Droid τύπου TW 12.7, κατασκευασμένο από την ουκρανική πολεμική βιομηχανία, με το οποίο έστησαν ενέδρα σε ένα σημείο διέλευσης ρωσικών δυνάμεων.

Όπως αναφέρουν πηγές μέσα από την ουκρανική ταξιαρχία, η ενέδρα ήταν επιτυχής, καθώς από το σημείο πέρασε τελικά ένα ελαφρά θωρακισμένο πολεμικό μεταγωγικό του ρωσικού στρατού. Οι θερμικές κάμερες νυκτός που φέρει επάνω του το ουκρανικό όχημα-ρομπότ κατέγραψαν καρέ-καρέ την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ρωσικού μεταγωγικού, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα πού ακριβώς έλαβε χώρα η εν λόγω επίθεση. Το ουκρανικό Droid είναι εξοπλισμένο με ένα «πενηντάρι» πολυβόλο τύπου M2 Browning, οι σφαίρες του οποίου μπορούν να διαπεράσουν τη θωράκιση του ρωσικού μεταγωγικού.

Στο εντυπωσιακό βίντεο μπορεί κανείς να δει το ρωσικό μεταγωγικό να βγάζει τεράστιους σπινθήρες καθώς βάλλεται συνεχώς από το ουκρανικό droid, το οποίο πλησιάζει πολύ κοντά στον ρωσικό στόχο. Το μεταγωγικό φαίνεται να προσπερνά τελικά το ουκρανικό ρομπότ, παραπαίοντας, κάτι που δείχνει πως το όχημα μάλλον τέθηκε εκτός ελέγχου ή υπέστη βλάβη.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Business Insider, το Κίεβο ανακοίνωσε πως φέτος, η Ουκρανία σκοπεύει να κατασκευάσει και ρίξει στη μάχη τουλάχιστον 15,000 τηλεκατευθυνόμενα Droids σαν κι αυτό που απεικονίζεται στο βίντεο.