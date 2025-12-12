Η Ρωσία επιτέθηκε με drones και πυραύλους σε δύο ουκρανικά λιμάνια στη νότια επαρχία της Οδησσού, προκαλώντας ζημιές σε ένα μη στρατιωτικό πλοίο υπό τουρκική σημαία και τραυματίζοντας τουλάχιστον ένα άτομο, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας.

«Η επίθεση είχε στόχο τη μη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα και την εμπορική ναυτιλία. Η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά σε λιμενικές υποδομές που παρέχουν μεταφορά τροφίμων και φορτίων για τις παγκόσμιες αγορές», δήλωσε ο Ολέκσι Κουλέμπα.

Λίγο νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως ρωσικός βομβαρδισμός προκάλεσε ζημιές σήμερα σε ένα μη στρατιωτικό πλοίο στο λιμάνι Τσερνομόρσκ της Ουκρανίας.

Η τουρκική διαχειρίστρια εταιρεία Cenk Denizcilik ανακοίνωσε πως το τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο CENK T υπέστη ζημιές από πυραυλική επίθεση σήμερα στο λιμάνι αυτό.