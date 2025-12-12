Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να «παγώσει» επ’ αόριστον τα ήδη «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, εξέλιξη που στρώνει το δρόμο για τη ρευστοποίησή τους, ώστε να λάβει χρηματοδότηση η Ουκρανία.

Πιο αναλυτικά, τα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας που βρίσκονται στην Ευρώπη, ύψους 210 δισεκατομμυρίων ευρώ, είχαν «παγώσει» λίγο μετά την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο, η απόφαση δεν ήταν οριστική και χρειαζόταν ανανέωση κάθε έξι μήνες.

Αυτό δημιουργούσε πρόβλημα, καθώς έπρεπε η ψηφοφορία να επαναλαμβάνεται, με τις χώρες που διαφωνούν λόγω φιλικών σχέσεων με τη Ρωσία (π.χ. Ουγγαρία) να εργαλειοποιούν την ψηφοφορία για όφελός τους.

Με την απόφαση για επ’ αόριστον «πάγωμα» όμως, η διαδικασία δεν θα επαναληφθεί, οπότε και θα απουσιάσουν τα παραπάνω φαινόμενα.

Επιπλέον, στρώνεται ο δρόμος να αξιοποιηθούν τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία, που χρειάζεται πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τις αρχές του 2026, ώστε να συνεχίσει να πολεμά.

Το Βέλγιο, χώρα στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τόσο καιρό διαφωνούσε με τη ρευστοποίησή τους, επειδή μεταξύ άλλων επαναλαμβανόταν η διαδικασία για το «πάγωμά» τους, οπότε σε περίπτωση που δεν υπήρχε απόφαση, η χώρα θα ήταν έκθετη, με βάση το διεθνές δίκαιο. Τώρα, αναμένεται να καμφθούν οι αντιρρήσεις από το Βέλγιο, υποστηρίζουν ξένοι αναλυτές.

Το ΑΠΕ αναμετέδωσε από το Reuters ότι, παρά την απόφαση που ελήφθη, η ΕΕ εξετάζει να χορηγήσει δάνειο ύψους 165 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, μέχρι να υπάρξει απόφαση για τα ρωσικά στοιχεία.

Σε μια τέτοια περίπτωση, λοιπόν, τα κράτη της ΕΕ θα κληθούν να πληρώσουν. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκές χώρες θα συνεισφέρουν εγγυήσεις ανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχουν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Παραδείγματος χάριν, στην περίπτωση της Ελλάδας, η χώρα θα κληθεί να δώσει 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου το 1,3% του ΑΕΠ της. Το μεγαλύτερο μερίδιο θα αναλάβει η Γερμανία αν προχωρήσει το σχέδιο, με ποσοστό 24,4%, δηλαδή 51,3 δισ. ευρώ.

Οριστικές αποφάσεις αναμένονται όμως στη σύνοδο κορυφής της 18ης Δεκεμβρίου, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες του ευρωπαϊκού δανείου προς την Ουκρανία.