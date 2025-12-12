Οξειδωμένο πυρομαχικό, που εκτιμάται ότι πρόκειται για οβίδα από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής κατά τη διάρκεια υποθαλάσσιων ερευνών που πραγματοποιούσε συνεργείο δυτών, στο πλαίσιο των εργασιών επέκτασης του 6ου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οβίδα, μήκους περίπου 30 εκατοστών, μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε στο κρηπίδωμα 11 του λιμένα, όπου και φυλάσσεται.

Η Λιμενική Αρχή προχώρησε στον αποκλεισμό του χώρου, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού Ξηράς.