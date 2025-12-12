Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η αγορά στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τους επενδυτές να παρουσιάζονται επιφυλακτικοί, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Elvalhalcor και της ΕΥΔΑΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.104,21 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,08%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλό στις 2.113,44 μονάδες (+0,36%) και κατώτερη τιμή στις 2.097,67μονάδες (-0,39%).

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε οριακή πτώση 0,03%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 43,18%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 165,043 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.876.112 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,35%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+4,06%), της Elvalhalcor (+3,97%) και της ΕΥΔΑΠ (+3,89%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,81%), της Optima Bank (-1,50%), της Πειραιώς (-1,07%) και του ΟΛΠ (-0,97%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 5.325.478 και 2.911.074 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 25,28 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 21,07 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 46 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+9,63%) και ΕΥΑΘ (+7,25%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-5,23%) και Q&R (-2,97%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής: