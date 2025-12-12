Η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως την 1η Ιανουαρίου 2027 με βάση ειρηνευτική πρόταση που συζητείται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Η πρόταση αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης από Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους με τη στήριξη των Βρυξελλών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συντάκτες του οποίου επικαλούνται πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο εγγράφων.

Αξιωματούχοι που στηρίζουν την ένταξη της Ουκρανίας υποστήριξαν ότι η ενσωμάτωση της διαδικασίας στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα καθιστούσε την ένταξη της χώρας τετελεσμένο γεγονός, αφού η ΕΕ δεν θα μπορούσε να εμποδίσει την ειρηνευτική διαδικασία αρνούμενη το ταχύ χρονοδιάγραμμα.

Ο ρόλος των ΗΠΑ

Η στήριξη των ΗΠΑ θα σήμαινε επίσης ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να απαιτήσει από τον Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας — ο οποίος μέχρι τώρα μπλοκάρει την πρόοδο της Ουκρανίας — να άρει το βέτο του και να επιτρέψει στο Κίεβο να ξεκινήσει την πολιτική διαδικασία έγκρισης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη στο Κίεβο ότι ο ίδιος και η διαπραγματευτική του ομάδα «διαμορφώσαμε την προσέγγισή μας σε κάποια σημεία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία στο μέλλον θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Το ζήτημα της μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ», είπε ο Ζελένσκι, «εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους Ευρωπαίους — και στην πραγματικότητα και από τους Αμερικανούς».

«Διότι αν συμφωνήσουμε μια συμφωνία που θα ορίζει πότε η Ουκρανία θα γίνει μέλος της ΕΕ, οι Αμερικανοί, ως μέρος αυτής της συμφωνίας, θα κάνουν τα πάντα ώστε η ευρωπαϊκή μας πορεία να μην μπορεί να μπλοκαριστεί από άλλους στην Ευρώπη πάνω στους οποίους έχουν επιρροή», δήλωσε.

«Γι’ αυτό οι Ευρωπαίοι είναι πραγματικά απαραίτητοι στις συνομιλίες, και είναι καλό που συμμετέχουν».

Η Ουκρανία υπέβαλε αίτηση ένταξης λίγο μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 και έλαβε καθεστώς υποψήφιας χώρας τέσσερις μήνες αργότερα.

Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Συνάντηση με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς θα έχει τη Δευτέρα στο Βερολίνο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πληροφορίες της BILD από «πηγές του τομέα ασφαλείας».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία, ωστόσο ήδη έχουν ληφθεί εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην πόλη «με την ευκαιρία επίσημης επίσκεψης στο κτήριο του κοινοβουλίου και στην καγκελαρία», ενώ η αστυνομία του Βερολίνου έχει ενημερώσει σχετικά τα εμπορικά αεροδρόμια στην ευρύτερη περιοχή του Βερολίνου.

«Με την ευκαιρία της επίσκεψης ενός ατόμου στο υψηλότερο επίπεδο απειλής στις 15 Δεκεμβρίου 2025, θα δημιουργηθεί στο Βερολίνο η ζώνη περιορισμού πτήσεων Humboldt για την προστασία του αρχηγού κράτους που θα πραγματοποιήσει την επίσκεψη». Τέτοια μέτρα, σημειώνει η εφημερίδα, λαμβάνονται μόνο για επισκέπτες εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, όπως οι πρόεδροι των ΗΠΑ ή της Ουκρανίας.