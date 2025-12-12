Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα με 98-85, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Μετά το παιχνίδι, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας επισήμανε ότι η βασική αιτία της ήττας ήταν τα προβλήματα στην άμυνα, τα οποία στοίχισαν στην ομάδα τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Σε όλο το ματς ζοριστήκαμε αμυντικά. Παίξαμε κάτω από το επίπεδό μας. Δεν ήταν 1,2,3 παίκτες, όλη η ομάδα δεν ήταν αρκετά συμπαγής στην άμυνα. Παίκτες όπως ο Πάντερ και ο Κλάιμπερν αν αποκτήσουν αυτοπεποίθηση με ελεύθερα σουτ, είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις. Έπρεπε να παίξουμε πολύ καλύτερη άμυνα για να κερδίσουμε το παιχνίδι».