Σε ένα παιχνίδι που ήταν πραγματικό ντέρμπι μέχρι και το τέλος, ο Άρης νίκησε με 82-80 τον Ηρακλή εκτός έδρας για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και βελτιώνει τη θέση του στη βαθμολογία.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, με το προβάδισμα να εναλλάσσεται και τους «κίτρινους» να κλείσουν στο +5 (16-21) την πρώτη περίοδο, έχοντας κάνει σερί 7-0.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπως δείχνει και το 20-29 στο 13′, οι γηπεδούχοι όμως κατάφεραν με ένα ξέσπασμα στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, με τον Έντλερ-Ντέιβις μπροστάρη, να μειώσουν σε 37-39.

Στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου ο «γηραιός» με σερί 5-0, μετά τα καλάθια των Ράιτ-Φόρμαν και Σμιρ, προηγήθηκε με 46-45 και από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι και μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ να είναι 55-56.

Στο 33′, έχοντας κάνει σερί 7-0, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 64-60, οι Κουλμπόκα, Νουά και Τζόουνς όμως έδωσαν λύσεις στην επίθεση των «φιλοξενούμενων, με το σκορ να είναι 70-75 στο 37′.

Ο Ηρακλής δεν τα παράτησε και πλησίασε ξανά, με τον Άρη να προηγείται με 82-80 ενώ απέμεναν 9 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο «γηραιός» είχε την τελευταία θέση, ο Ράιτ-Φόρμα, όμως, αστόχησε σε τρίποντο και οι «κίτρινοι» πήραν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 37-39, 55-56, 80-82