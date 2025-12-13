Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη την Κυριακή (14/12), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αφήνει εκτός αποστολής τον Ροντινέι ενώ δεν υπολογίζονται ούτε οι Μπιανκόν, Ρέτσος και Πασχαλάκης.

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Καϊράτ Αλμάτι για το Champions League, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν το τρίποντο και στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.

Η προετοιμασία των πρωταθλητών ολοκληρώθηκε το Σάββατο (13/12) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία απουσιάζει ο Ροντινέι για λόγους ξεκούρασης, όπως και οι Μπιανκόν, Ρέτσος και Πασχαλάκης.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Άρη βρίσκονται οι Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.