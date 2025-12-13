Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εκφράζουν ολοένα και πιο έντονες ανησυχίες ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το οποίο προωθείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να λειτουργήσει ως «Δούρειος Ίππος» υπέρ της Ρωσίας, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές κινήσεις της Μόσχας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων, μεταξύ των οποίων το Bloomberg, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι βασικές πτυχές της αμερικανικής πρότασης — όπως η προοπτική μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης σε τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας ή μια εκεχειρία χωρίς σαφείς μηχανισμούς επιβολής — θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τη Ρωσία για στρατιωτική ανασύνταξη και ενδεχόμενη επανεκκίνηση των επιχειρήσεων στο μέλλον.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι μια συμφωνία που δεν θα συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο κινδυνεύει να παγώσει απλώς τη σύγκρουση, χωρίς να αντιμετωπίζει τις βαθύτερες αιτίες της, αφήνοντας την Ουκρανία ευάλωτη σε νέα ρωσική πίεση.

Παράλληλα, σύμφωνα με αναλύσεις και ρεπορτάζ του Guardian και του Sky News, η Ευρώπη ανησυχεί ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται κυρίως σε διμερές επίπεδο μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, με περιορισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή, παρά το γεγονός ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ιδιαίτερος σκεπτικισμός εκφράζεται σε Βρυξέλλες, Παρίσι και Βερολίνο για το ενδεχόμενο παραχωρήσεων ουκρανικού εδάφους ή περιορισμών στις αμυντικές δυνατότητες της χώρας, καθώς τέτοιες κινήσεις θεωρείται ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προηγούμενο και να ενισχύσουν τη γεωπολιτική θέση της Ρωσίας.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες και δεσμευτικές εγγυήσεις ασφάλειας, με ενεργό ρόλο του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαίων συμμάχων, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο νέας ρωσικής επίθεσης.

Το ζήτημα αυτό διαμορφώνει πλέον ένα κρίσιμο διπλωματικό πεδίο, στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για τερματισμό του πολέμου και στον φόβο ότι μια «βιαστική ειρήνη» θα μπορούσε να εξελιχθεί σε στρατηγικό πλεονέκτημα για τη Μόσχα.