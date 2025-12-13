Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της Κυριακής (14/12) με τον Βόλο στη Λεωφόρο και ο Ράφα Μπενίτεθ άφησε εκτός αποστολής τον Άνταμ Τσέριν ενώ δεν υπολογίζονται ούτε οι Γιώργος Κυριακόπουλος, Φακούντο Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες και Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι προέρχονται από το 0-0 με τη Βικτόρια Πλζεν για το Europa League, μετράνε δύο αγωνιστικές στο πρωτάθλημα χωρίς νίκη και δεν θέλουν με τίποτα να τριτώσει το κακό. Η νίκη κόντρα στους Θεσσαλούς, επομένως, είναι… υποχρεωτική, με την προετοιμασία να ολοκληρώνεται με την προπόνηση του Σαββάτου (13/12).

Σε αυτή δεν πήρε μέρος ο Τσέριν λόγω ίωσης και τελικά έμεινε και εκτός αποστολής, όπως, επίσης, ο τιμωρημένος Μλαντένοβιτς και οι Πελίστρι, Σάντσες και Κυριακόπουλος παραμένουν εκτός δράσης λόγω τραυματισμών.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Βόλο είναι οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.