Ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία στη Φοινικούντα, ο μοναδικός αυτόπτης της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ, τώρα κατηγορείται με βάση τα στοιχεία ότι αυτός ενορχήστρωσε την εκτέλεση του θείου του και του φίλου του.

Οι αντιφάσεις και τα λάθη στις καταθέσεις του

Έπεσε σε λάθη και αντιφάσεις. Στα όσα είπε στις δύο πρώτες καταθέσεις του, για τη σκηνή του εγκλήματος, παρατηρήθηκαν διαφορές, καθώς τη μία ανέφερε πως ήταν όρθιος κοντά στο τζάκι και την άλλη πως ήταν καθιστός απέναντι από τον θείο του.

«Ήμουν με τον επιστάτη στο τζάκι όρθιοι», είχε πει στην πρώτη του κατάθεση.

«Καθόμουν στην καρέκλα απέναντι από τον θείο μου και σηκώθηκα γιατί νόμιζα ότι ερχόταν πελάτης», είπε στη συμπληρωματική.

Διαφορετικές περιγραφές έδωσε και για τις πρώτες κινήσεις που έκανε μετά τη δολοφονία του θείου του.

«Βγαίνοντας από τη ρεσεψιόν άρχισα να τρέχω αριστερά και ο επιστάτης προς τα ψυγεία και φαινόταν ότι θόλωσε και εγώ τον προέτρεψα να τρέξει και άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου», είπε αρχικά.

«Αρχίζω να τρέχω προς τα έξω λέγοντας στον επιστάτη ‘τρέχα ρε’. Έτρεξα πρώτος και αυτός προς το μέρος μου αν και είχα φύγει πιο μακριά», είπε στη συμπληρωματική.

Άλλο κρίσιμο σημείο είχε να κάνει με τις περιγραφές του ανιψιού για τον 22χρονο που δήλωνε συνεργός και με βάση το σκεπτικό της ανακρίτριας, ήταν ο εκτελεστής στο διπλό έγκλημα.

Οι λάθος περιγραφές για τα ρούχα του

«Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες, χρώματος ή μαύρο ή μπλε ή γκρι. Δεν θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ανιψιός φέρεται να έκρυψε τον εκτελεστή μετά το έγκλημα και την επόμενη ημέρα να τον μετέφερε στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας διευκολύνοντας τη διαφυγή του.

Ο συνεργός που αναζητείται

Για το φονικό στη Φοινικούντα αναζητείται ακόμη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Πρόκειται για συνεργάτη του φίλου του ανιψιού με δραστηριότητα στο Κολωνάκι και το κέντρο της Αθήνας και γιο γνωστού επιχειρηματία.

Ο νεαρός, που φέρεται να είχε ρόλο καθοδηγητή των δύο 22χρονων, βρίσκεται στη Γερμανία και αναζητείται από τις τοπικές Αρχές.

Δύο νέα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών

Όπως αποκάλυψε το βράδυ του Σαββάτου (13.12.2025) το MEGA, η ανακρίτρια, παράλληλα, έχει βάλει πλέον στο «κάδρο» δύο νέα πρόσωπα, που εξετάζεται αν γνώριζαν ή βοήθησαν στην οργάνωση του διπλού εγκλήματος.

Πρόκειται για τη σύντροφο του ανιψιού και ακόμη μία γυναίκα από τον στενό οικογενειακό κύκλο του 33χρονου.