Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης 2022 Άλες Μπιαλιάτσκι απελευθερώθηκε από την Λευκορωσία έπειτα από πέντε χρόνια φυλάκισης, μαζί με ακόμα 122 πολιτικούς κρατούμενους.

Η σύζυγός του, Νατάλια Πίντσουκ, από το Όσλο όπου ζει εξόριστη, δέχτηκε το πρώτο του τηλεφώνημα και του είπε «Σ’ αγαπώ», εκφράζοντας χαρά και ανακούφιση. «Κοίταζα το ρολόι και το κινητό κάθε λεπτό», περιέγραψε, ευχαριστώντας την αμερικανική ομάδα που διαμεσολάβησε.

«Τα πρώτα λόγια που του είπα ήταν ότι τον αγαπούσα, να τον φιλήσω, ότι χαιρόμουν που τον άκουσα», είπε η Πίντσουκ στο Γαλλικό Πρακτορείο κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Ινστιτούτο Νόμπελ. «Στην αρχή, άκουσα μια άλλη φωνή στο τηλέφωνο και αναρωτήθηκα αν, μετά από πέντε χρόνια, είχα ξεχάσει τον ήχο της φωνής του. Αλλά στην πραγματικότητα, ήταν κάποιος άλλος που μιλούσε και του έδωσε το τηλέφωνο», συνέχισε η ίδια χαμογελώντας.

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο απελευθέρωσε σήμερα 123 κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένου του Μπιαλιάτσκι, και δεκάδων στελεχών της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, όπως την Μαρία Κολεσνίκοβα, έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών που είχε ο Λευκορώσος πρόεδρος με τον Τζον Κόουλ, απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε αντάλλαγμα, η Ουάσινγκτον συμφώνησε να άρει τις κυρώσεις κατά του λευκορωσικού καλίου, βασικό συστατικό λιπασμάτων.

H Μαρία Κολεσνίκοβα, σημαντική προσωπικότητα της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας, σχηματίζει μια καρδιά καθισμένη στο λεωφορείο μετά την αποφυλάκισή της

Ο 63χρονος Μπιαλιάτσκι ίδρυσε το 1996 την Viasna («Άνοιξη»), την κορυφαία οργάνωση προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και της οποίας ηγήθηκε για πολλά χρόνια. Του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης από κοινού με τη ΜΚΟ Memorial (Ρωσία) και το Κέντρο Πολιτικών Ελευθεριών (Ουκρανία) το 2022, ενώ βρισκόταν στη φυλακή.

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ εξέφρασε «μεγάλη ανακούφιση και γεμάτη χαρά» για την αποφυλάκισή του.