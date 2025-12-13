Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε ένα Boeing της United Airlines μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κινητήρα το βράδυ του Σαββάτου (13.12.2025) ώρα Ελλάδας.

Το αεροσκάφος επέστρεψε στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Washington Dulles», στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Το Boeing της United Airlines είχε απογειωθεί με προορισμό το Τόκιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα σε έναν από τους κινητήρες, ο οποίος πήρε φωτιά.

Το περιστατικό αφορούσε την πτήση 803 της United Airlines και αεροσκάφος τύπου Boeing 777-200.

«Ζητούμε συγγνώμη για την απρόσμενη επιστροφή στο αεροδρόμιο Washington Dulles. Η ομάδα συντήρησής μας χρειάζεται να επιδιορθώσει ένα τεχνικό ζήτημα στο αεροσκάφος πριν μπορέσουμε να αναχωρήσουμε ξανά. Εκτιμούμε την υπομονή σας και θα σας κρατάμε ενήμερους μόλις έχουμε περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε μήνυμά της προς τους επιβάτες.