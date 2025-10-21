Ένας πιλότος της United Airlines τραυματίστηκε και αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, αφότου ένα μυστηριώδες αντικείμενο έσπασε το παρμπρίζ ενός Boeing 737 σε ύψος 36.000 ποδιών.

Φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν τα χέρια του πιλότου ματωμένα και με μελανιές, με τραύματα που συμφωνούν με κοψίματα από γυαλί.

Το σπασμένο γυαλί κάλυψε επίσης τον πίνακα οργάνων και το πιλοτήριο. Άλλες φωτογραφίες φαίνεται να δείχνουν σημάδια καψίματος στο σημείο της πρόσκρουσης.

United Airlines 737 MAX pilot injured after the windshield cracked at 36,000 while flying from Denver to Los Angeles on Thursday.



Reports have suggested the possibility of the aircraft being hit by falling space debris or a small meteorite, though this remains unconfirmed.

Το αριστερό χέρι του πιλότου εμφανίζεται κομμένο και αιμορραγεί σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα.

Η πτήση United 1093 από το Ντένβερ προς το Λος Άντζελες αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στο Σολτ Λέικ Σίτι την Πέμπτη.

Κάποιοι σχολιαστές στο διαδίκτυο πρότειναν ότι η πρόσκρουση ίσως προήλθε από διαστημικά συντρίμμια ή ακόμη και από μετέωρο που χτύπησε το αεροσκάφος.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) είχε θέσει σε 1 προς 1 τρισεκατομμύριο την πιθανότητα να προκαλέσουν διαστημικά συντρίμμια σοβαρό τραυματισμό σε επιβάτη εμπορικής αεροπορικής πτήσης, σε έκθεση του 2023.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι το ράγισμα του παρμπρίζ θα μπορούσε να εξηγηθεί από ηλεκτρική βλάβη, αλλά τα σημάδια καψίματος και το σπασμένο γυαλί υποδηλώνουν ότι το αεροσκάφος πιθανότατα χτυπήθηκε από κάτι.

Πτηνά, χαλάζι και άλλα αντικείμενα συνήθως συγκρούονται με αεροπλάνα σε χαμηλότερα ύψη.

Αυτό που κάνει το περιστατικό ξεχωριστό είναι ότι το Boeing 737 MAX 8 βρισκόταν σε υψηλό υψόμετρο — πολύ πάνω από τις συνήθεις απειλές.

Το παρμπρίζ φαινόταν καμένο και ραγισμένο.

«Την Πέμπτη, η πτήση United 1093 προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Σολτ Λέικ Σίτι για να αντιμετωπιστεί η ζημιά στο πολυστρωματικό παρμπρίζ της. Εξασφαλίσαμε άλλο αεροσκάφος για να μεταφέρει τους επιβάτες στο Λος Άντζελες αργότερα την ίδια μέρα και η ομάδα συντήρησής μας εργάζεται για να επιστρέψει το αεροσκάφος σε υπηρεσία», ανέφερε η United.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το αεροσκάφος παραμένει καθηλωμένο στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Η ποσότητα των διαστημικών συντριμμιών που περιστρέφονται γύρω από τη Γη συνεχίζει να αυξάνεται, με τη NASA να παρακολουθεί πάνω από 25.000 κομμάτια διαστημικών συντριμμιών μεγαλύτερα από 10 εκατοστά.