Σε ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε, η Άρσεναλ νίκησε με 2-1 την ουραγό Γουλβς με γκολ του Ζεσούς στο 94ο λεπτό και πήγε στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία την Κυριακή (14/12) θα αντιμετωπίσει την Κρίσταλ Πάλας εκτός έδρας.

Η Γουλβς είναι η χειρότερη ομάδα της Premier League και το δείχνει και η κατάταξη καθώς είναι στην τελευταία θέση με μόλις 2 βαθμούς σε 16 αγωνιστικές. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να… βγάλει την ψυχή της πρωτοπόρου, η οποία έβλεπε τον χρόνο να περνάει και το 0-0 να παραμένει, με τη γκέλα να μοιάζει όλο και πιο πιθανή.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα κατάφερε, τελικά, να ανοίξει το σκορ στο 70′, έχοντας και τη βοήθεια της τύχης, καθώς ο Σάκα σε εκτέλεση κόρνερ έστειλε στο δοκάρι τη μπάλα, η οποία στη συνέχεια χτύπησε στην πλάτη του Τζόνστοουν και κατέληξε στα δίχτυα.

Με αυτογκόλ, επομένως, έγινε το 1-0 και όλοι πίστεψαν πως τα πάντα κρίθηκαν, στο 90′ όμως ο Αροκοντάρε με γυριστή κεφαλιά νίκησε τον Ράγια για το 1-1. Ήταν η στιγμή που το Emirates πάγωσε, στο 94′ όμως ο Ζεσούς με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Σάκα έγραψε το 2-1 και χάρισε τη νίκη στην Άρσεναλ μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.