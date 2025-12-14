Η 14η αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται με τέσσερις αναμετρήσεις υψηλού βαθμολογικού ενδιαφέροντος, καθώς οι «μεγάλοι» δοκιμάζονται εκτός έδρας, ομάδες που βρίσκονται υπό πίεση ψάχνουν αντίδραση και η μάχη κορυφής αλλά και οχτάδας «ανάβει».

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΕΚ

17:30, COSMOTE SPORT 1 HD

Ο Παναιτωλικός πέτυχε σπουδαία νίκη στις Σέρρες που τον σταθεροποιεί μακριά από τις τελευταίες θέσεις και μπορεί να δει κάτι παραποάνω στη συνέχεια. Το πιο σημαντικό είναι ότι επιβεβαίωσε και πάλι ότι είναι σε καλή κατάσταση και με τον Αναστασίου στον πάγκο του έχει δύο ήττες, από ΑΕΚ και Ολυμπιακό, στο όριο. Θα προσπαθήσει να απειλήσει και να πάρει αποτέλεσμα αυτήν τη φορά απέναντι στην «Ένωση». Από προβλήματα προέρχονται ο μπακ Αποστολόπουλος και ο στόπερ Μλάντεν και ο επιθετικός Ενκολόλο.

Η ΑΕΚ συνέχισε το σερί των καλών αποτελεσμάτων, παραμένει τρίτη σε απόσταση τριών βαθμών από την κορυφή και δείχνει να είναι στην καλύτερη κατάσταση από το ξεκίνημα της σεζόν. Επιπλέον, βάζει περισσότερα γκολ, κάτι που αποτελούσε πρόβλημα για ένα σημαντικό διάστημα. Το ματς στο Αγρίνιο είναι σημαντικό και έρχεται αμέσως μετά το απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι στο Κόνφερενς Λιγκ με την Σάμσουνσπορ, και την τεράστια νίκη με 2-1 στην Σαμψούντα. Από προβλήματα προέρχονται οι Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα και ο Πιερό, επιστρέφει ο Πενράις.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΟΚ

18:00, Novasports 2HD

Ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να κοντράρει την ΑΕΚ και δεν απέφυγε τη βαριά ήττα στην Νέα Φιλαδέλφεια, παραμένοντας χαμηλά στη βαθμολογία και το βαρύ πρόγραμμα συνεχίζεται με τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Επιπλέον πρόβλημα για τους γηπεδούχους είναι ότι δεν έχουν κερδίσει ακόμη στο Περιστέρι, με πολλά προβλήματα κυρίως στην άμυνα, καθώς έχουν δεχθεί γκολ σε όλα τα ματς στο γήπεδο τους. Εκτός είναι ο τιμωρημένος στόπερ Τσακμάκης και ο φορ Τσιλούλης, επιστρέφει ο μέσος Μίχορλ.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και συνεχίζει την καταδίωξη του Ολυμπιακού, σε απόσταση δύο βαθμών. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» παίρνει αυτό που θέλει, ακόμη κι όταν δυσκολεύεται πολύ, όπως στο τελευταίο εκτός έδρας, που κέρδισε στην Λιβαδειά με γκολ στο τέλος. Ο Λουτσέσκου κάνει διαχείριση του ρόστερ, καθώς μεσοβδόμαδα η ομάδα του είχε το εκτός έδρας παιχνίδι με την Λουντογκόρετς στο Γιουρόπα Λιγκ, το οποίο έληξε με σκορ 3-3. Εκτός είναι ο στόπερ Μιχαηλίδης και ο φορ Γιακουμάκης, από πρόβλημα προέρχεται και ο μεσοεπιθετικός Πέλκας.

ΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

20:00, Novasports Prime

Ο Άρης έχασε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης από τον ΠΑΟΚ στην Τιούμπα και η πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη, με μία νίκη στα εννέα τελευταίες αγωνιστικές. Δεν έχει ακόμη τρίποντο στα ντέρμπι, αλλά με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα και τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο δεν έχασε στο γήπεδο του (ισοπαλίες). Είναι στην οχτάδα, αλλά ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα, που θα του δώσει ξανά καλή ψυχολογία. Εκτός είναι ο μπακ Μεντίλ, από προβλήματα προέρχονται ο γκολκίπερ Διούφης, ο στόπερ Σούντμπεργκ και οι επιθετικοί Αλφαρέλα, Καντεβέρε, Δώνης.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα και πάει με τη ψυχολογία στα ύψη στην Θεσσαλονίκη μετά την πρώτη του νίκη στο Τσάμπιονς Λιγκ επί της Καϊράτ, που του δίνει πιθανότητες να προλάβει τα πλέι οφ. Επιπλέον κίνητρο απέναντι στον Άρη είναι η πρώτη εκτός έδρας νίκη σε ντέρμπι, καθώς οι απώλειες του είναι στα ματς με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ μακριά από το Καραϊσκάκη. Εκτός πλάνων είναι οι τραυματίες γκολκίπερ Πασχαλάκης και στόπερ Ρέτσος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ

21:00, COSMOTE SPORT 1 HD

Η ισοπαλία στην Λάρισα αποτέλεσε ένα ακόμη πισωγύρισμα φέτος για τον Παναθηναϊκό, που μπορεί να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, είναι όμως στο -19 από την κορυφή και έχει σταματήσει από νωρίς η συζήτηση για επιστροφή στον τίτλο. Θέλει πάση θυσία τη νίκη με τον Βόλο, ενώ μεσοβδόμαδα είχε τον αγώνα με την Πλζεν στο Γιουρόπα Λιγκ (0-0). Εκτός είναι ο τιμωρημένος μπακ Μπλαντένοβιτς, από προβλήματα προέρχονται ο μπακ Κυριακόπουλος, ο μέσος Σάντσες και ο εξτρέμ Πελίστρι. Επιστρέφει ο μέσος Τσιριβέγια.

Ο Βόλος έμεινε στην ισοπαλία απέναντι στην Κηφισιά, αλλά συνεχίζει να είναι στην τέταρτη θέση μαζί με τον Λεβαδειακό. Θα προσπαθήσει να κοντράρει και πάλι τον Παναθηναϊκό, τον οποίο κέρδισε στον πρώτο γύρο εντός έδρας και να επαναλάβει ένα μεγάλο αποτέλεσμα και εκτός έδρας προέρχεται από δύο συνεχόμενα τρίποντα χωρίς να δεχθεί γκολ, ενώ έχει συνολικά τέσσερις νίκες, όσες και ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Εκτός πλάνων είναι ο τιμωρημένος στόπερ Κάργας, από πρόβλημα προέρχεται ο μπακ Σόρια.