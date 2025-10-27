Παραδόθηκε στην αστυνομία ο δράστης του φονικού σε γλέντι στα Χανιά, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησε, γιατί φοβήθηκε ότι το θύμα θα έβγαζε όπλο.

«Με απείλησε και έβρισε τη μητέρα μου. Κινήθηκε προς το μέρος μου και έκανε μια κίνηση σαν να πάει να βγάλει κάτι. Φοβήθηκα και πυροβόλησα». Με αυτά τα λόγια προσπάθησε να εξηγήσει πώς έφτασε να τραβήξει όπλο μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους που διασκέδαζαν στο πανηγύρι.

Ο δικηγόρος του, Γιώργος Φραντζεσκάκης, ανέφερε πως ο πελάτης του είναι συντετριμμένος και δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι συνέβη: «Ποτέ δε φανταζόταν ότι θα ξημέρωνε μια μέρα σαν αυτή. Έχει μετανιώσει βαθιά για ό,τι έγινε».

Το Star ανέφερε ότι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν κοντά σε ένα αυτοσχέδιο μπαρ του πανηγυριού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο 23χρονος έβγαλε ένα μικρό πιστόλι των 22 χιλιοστών και πυροβόλησε τρεις φορές εξ επαφής τον θείο του, σκοτώνοντάς τον ακαριαία.

Το ασθενοφόρο που έφτασε λίγο αργότερα δεν κατάφερε να προσφέρει καμία βοήθεια, καθώς ο 52χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Διαπραγματεύσεις για το όπλο του εγκλήματος

Μετά το φονικό, ο νεαρός εξαφανίστηκε από το χωριό και, σύμφωνα με πληροφορίες, κρυβόταν σε ορεινό σημείο των Χανίων. Η αστυνομία τον αναζητούσε για σχεδόν μία ημέρα, ενώ ο ίδιος είχε το κινητό του ανοιχτό για να επικοινωνεί με τον δικηγόρο και την οικογένειά του.

Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας παραδόθηκε στην Ασφάλεια Χανίων, χωρίς όμως να αποκαλύψει πού βρίσκεται το φονικό όπλο.

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού, οι αρχές γνωρίζουν ότι πρόκειται για πιστόλι διαμετρήματος .22, καθώς στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε κάλυκας και ένα φυσίγγιο.

Έτσι, φέρεται να γίνονται διαβουλεύσεις ώστε ο 22χρονος να υποδείξει το σημείο όπου έκρυψε το όπλο που χρησιμοποίησε.

Ο 22χρονος αναμένεται να αντιμετωπίσει βαριά κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Χανίων, γύρω στις 12:00, όπου πιθανότατα θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Φόβοι για βεντέτα

Το κλίμα στην Κίσσαμο παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, καθώς οι δύο οικογένειες είχαν μακροχρόνιες διαφορές για κτήματα και βοσκοτόπια.

Πηγές της αστυνομίας εκφράζουν έντονους φόβους για ενδεχόμενη βεντέτα, γι’ αυτό και αναμένεται να ληφθούν προληπτικά μέτρα στην περιοχή.