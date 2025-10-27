Ο Απόστολος Λύτρας είναι ένας εκ των δύο συνηγόρων υπεράσπισης του 22χρονου κατηγορούμενο για το φονικό στα Χανιά με θύμα έναν 52χρονο, με τον οποίο πέρα από διαφορές φέρεται να είχαν και κάποιου είδους συγγένεια.

Σε δηλώσεις που έκανε στη τηλεόραση, υποστήριξε ότι δεν έχει συναντηθεί ακόμη με τον φερόμενο δράστη, αλλά υποστήριξε ότι ο νεαρός πυροβόλησε, φοβούμενος ότι το θύμα θα τραβούσε όπλο.

«Φοβήθηκε ότι θα του έβγαζε όπλο», είπε στο Live News, προσθέτοντας σε ερώτηση αν το 22χρονος κατείχε νόμιμα το πιστόλι που χρησιμοποίησε: «Ας μη κοροϊδευόμαστε. Αν γίνει έρευνα σε κρητικό γλέντι, αυτοί με όπλο είναι παραπάνω από αυτούς που δεν οπλοφορούν».

«Στη Κρήτη αυτό το θέμα με τις μπαλοθιές υπάρχει ακόμα, όπως οι σασμοί», είπε, σημειώνοντας «είναι έθιμα κακά κάποια… Πρέπει να σταματήσουν».

Τι οδήγησε στο φονικό

Θύτης και θύμα φέρεται να είχαν διαφορές εδώ και χρόνια. Το ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega ανέφερε ότι τα προβλήματα ξεκινούν από διαφορές για βοσκοτόπια.

Επίσης, πριν δύο χρόνια ο 23χρονος επισκέφθηκε το σπίτι του 52χρονου και έγινε ένα άγριο επεισόδιο, που φέρεται να μην καταγγέλθηκε.

Ένα χρόνο αργότερα, συναντήθηκαν κάπου και αντάλλαξαν βαριά λόγια, ενώ φέρεται να έπεσαν και πυροβολισμοί, πάλι χωρίς να καταγγελθεί κάτι.

Πριν λίγες μέρες συναντήθηκαν ξανά και ο 52χρονος φέρεται να χαστούκισε τον νεαρό, ανέφερε το Live News.

«Είναι συγκλονισμένος με αυτό που έχει γίνει»

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη ο 22χρονος που παραδόθηκε σήμερα στην αστυνομία, δηλώνει σύμφωνα με τον ένα εκ των δύο συνηγόρων υπεράσπισής του, Γιώργο Φραντζεσκάκη, μετανιωμένος και συγκλονισμένος γι’ αυτό που συνέβη.

Όπως ανέφερε ο κ. Φραντζεσκάκης, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε αυτοβούλω και αυθορμήτως στις αστυνομικές αρχές: «Από την αρχή η πρόθεσή του και διάθεσή του ήταν να εμφανιστεί ενώπιον των Αρχών και όχι να φυγοδικήσει, προκειμένου να δώσει τις εξηγήσεις του για το πώς έγινε αυτό το τραγικό και δυσάρεστο συμβάν. Αυτή τη στιγμή είναι ενώπιον των Αρχών που διενεργούν προανάκριση. Θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα που θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις και στη συνέχεια θα εκθέσει στις ανακριτικές αρχές τι συνέβη και θα εξηγήσει πώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν. Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό που έχει γίνει. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ξημέρωνε μια μέρα και θα γινόταν κάτι τέτοιο».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν έχει μετανιώσει ο δράστης για το έγκλημα ο κ. Φραντζεσκάκης δήλωσε ότι έχει μετανιώσει και υποστήριξε πως όλη η οικογένεια είναι συγκλονισμένη.