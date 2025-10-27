Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού που έγινε σε γλέντι στα Χανιά αργά το απόγευμα της Κυριακής 26/10. Θύμα είναι ένας 52χρονος άνδρας, ο οποίος είναι μακρινός συγγενής του κατηγορούμενου, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ.

Από νωρίς το πρωί υπήρχαν πληροφορίες που ήθελαν τον 23χρονο να σχεδιάζει να παραδοθεί στην ΕΛ.ΑΣ.

Σημειώνεται πως τα στόματα έκλεισαν ερμητικά στην περιοχή μετά τη δολοφονία, ενώ προληπτικά αναπτύχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις υπό τον φόβο βεντέτας για τη δολοφονία.

«Υπήρχαν προσωπικές διαφορές, ενδοοικογενειακές. Το θέμα είναι να μην γίνει βεντέτα, αυτό προσπαθούν οι αστυνομικοί. Έγινε στη γιορτή του κάστανου, εκεί ήταν ο 52χρονος. Χόρευε γιατί γιόρταζε κιόλας, ακούστηκαν κάποιοι πυροβολισμοί. Κάποιοι νόμιζαν ότι κάποιος έριξε μπαλωθιές, όμως όταν τον είδαν να πέφτει κάτω αντιλήφθηκαν αμέσως ότι δεν πρόκειται για μπαλωθιές αλλά για θανάσιμο τραυματισμό», δήλωσε για την υπόθεση ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «είχε φάει τρεις σφαίρες στο στήθος, προφανώς μικρού διαμετρήματος το όπλο. Έφυγε ο 23χρονος που πυροβόλησε από το σημείο».

«Στο παρελθόν είχαν κάποιες διαφορές. Μάλιστα, στο παρελθόν ο 52χρονος είχε ξυλοκοπήσει τον 23χρονο, είχε κάποια πάρε δώσε με την αστυνομία ο 52χρονος για ξυλοδαρμούς», εξήγησε ακόμη στον ΣΚΑΪ ο κ. Καλλιακμάνης.

«Μούγκα, δεν μιλάει κανείς», είπε στη συνέχεια. «Εκεί υπάρχουν κάποιες βεντέτες ακόμη και ίσως φοβούνται να εμπλακούν οι κάτοικοι του χωριού. Γι’ αυτό δεν μιλάνε, πολλές φορές δεν μιλάνε».

Το χρονικό της εν ψυχρώ δολοφονίας

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής (26/10) και ενώ το γλέντι στη γιορτή Κάστανου είχε ολοκληρωθεί. Στην πλατεία του χωριού Έλος βρίσκονταν πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους οικογένειες με παιδιά που συνέχιζαν να διασκεδάζουν. Στο σημείο ήταν και ο 52χρονος κτηνοτρόφος που διασκέδαζε για την ονομαστική εορτή του.

Κάποια στιγμή, εμφανίζεται ο 23χρονος ανιψιός του και τον πλησιάζει. Μετά από μικρής έκτασης λεκτικής αντιπαράθεσης ο 23χρονος βγάζει το όπλο και τον πυροβολεί – σχεδόν εξ επαφής – στο στήθος τρεις φορές με τον 52χρονο να πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τον 23χρονος να καταφέρει να διαφεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση. Παρευρισκόμενοι και διοργανωτές έψαχναν να βρουν έναν γιατρό ενώ ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου. Οι διασώστες παρέλαβαν τον άτυχο άνδρα και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο Χανίων.

Δυστυχώς όμως, οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν πως είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Νίκος Ζωιδάκης: «Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό»

Σε σοκ βρίσκεται και ο γνωστός κρητικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωιδάκης, ο οποίος λίγη ώρα πριν το έγκλημα βρισκόταν πάνω στο πάλκο και διασκέδαζε τον κόσμο. Ο κ. Ζωιδάκης, μιλώντας στο patris.gr, είπε πως η άγρια δολοφονία σημειώθηκε μετά το τέλος του γλεντιού.

«Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας», ανέφερε σχετικά ο κ. Ζωιδάκης.

Ο Νίκος Ζωιδάκης με την ομάδα του ανέβηκαν στο πάλκο της γιορτής Κάστανου στη 1 το μεσημέρι και κάθισαν μέχρι τις 7 το απόγευμα.

«Το κλίμα κατά τη διάρκεια της γιορτής ήταν μία χαρά. Δεν υπήρξε κανένας άσκοπος πυροβολισμός. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έριχνε μπαλωθιές όπως διάβασα. Ούτε καν κάποια φασαρία δεν έγινε κατά τη διάρκεια του γλεντιού για να πάρουμε χαμπάρι. Το γλέντι κυλούσε με αρκετό κέφι. Άνθρωποι, οικογένειες και παιδιά χόρευαν και διασκέδαζαν και τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγική αυτή εξέλιξη», τόνισε μιλώντας στο patris.gr, ο κ. Ζωιδάκης.