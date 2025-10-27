Το ενδεχόμενο μιας βεντέτας προσπαθούν να αποτρέψουν οι Αρχές μετά το φονικό που έγινε χθες Κυριακή αργά το απόγευμα κατά τη διάρκεια της γιορτής του κάστανου στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν τον 23χρονο συγγενή του 52χρονου θύματος, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα.

«Δεν είναι ακόμη βεντέτα και μακάρι να μην είναι. Υπήρχαν προσωπικές διαφορές, ενδοοικογενειακές. Το θέμα είναι να μην γίνει βεντέτα, αυτό προσπαθούν οι αστυνομικοί. Έγινε στη γιορτή του κάστανου, εκεί ήταν ο 52χρονος. Χόρευε γιατί γιόρταζε κιόλας, ακούστηκαν κάποιοι πυροβολισμοί. Κάποιοι νόμιζαν ότι κάποιος έριξε μπαλωθιές, όμως όταν τον είδαν να πέφτει κάτω αντιλήφθηκαν αμέσως ότι δεν πρόκειται για μπαλωθιές αλλά για θανάσιμο τραυματισμό», δήλωσε για την υπόθεση ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «είχε φάει τρεις σφαίρες στο στήθος, προφανώς μικρού διαμετρήματος το όπλο. Έφυγε ο 23χρονος που πυροβόλησε από το σημείο».

«Στο παρελθόν είχαν κάποιες διαφορές. Μάλιστα, στο παρελθόν ο 52χρονος είχε ξυλοκοπήσει τον 23χρονο, είχε κάποια πάρε δώσε με την αστυνομία ο 52χρονος για ξυλοδαρμούς», εξήγησε ακόμη στον ΣΚΑΪ ο κ. Καλλιακμάνης.

«Μούγκα, δεν μιλάει κανείς», είπε στη συνέχεια. «Εκεί υπάρχουν κάποιες βεντέτες ακόμη και ίσως φοβούνται να εμπλακούν οι κάτοικοι του χωριού. Γι’ αυτό δεν μιλάνε, πολλές φορές δεν μιλάνε».

Πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων αναφέρουν ότι την ώρα της γιορτής οι δύο συγγενείς είχαν έντονη συνομιλία περίπου για δύο λεπτά πριν το περιστατικό. Οι τόνοι ανέβηκαν, λογομάχησαν, ο 23χρονος έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής με τρεις σφαίρες στο στήθος τον 51χρονο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τις αρχές, ενώ ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί μίλησε στην ΕΡΤ Χανίων για την πρόθεση του πελάτη του να παραδοθεί στις Αρχές.

Η κοινωνία του Έλους της Κισσάμου, βρίσκεται σε αμηχανία και με πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο που έχασε, όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κάτοικοι της περιοχής, ένας άνθρωπος τη ζωή του εν μέσω μάλιστα μίας τοπικής πολιτιστικής και με μεγάλη συμμετοχή ντόπιων και επισκεπτών γιορτής. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Έλους, Νικόλαος Κυριτσάκης, με δημόσια ανάρτησή του προς τα μέσα ενημέρωσης τονίζει ότι η περιοχή και η κοινότητα Έλους «εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη διάρκεια της φετινής Γιορτής του Κάστανου. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, αυτό που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ είναι ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ενότητα. Οφείλουμε όλοι να δείξουμε σεβασμό, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας συνοχή. Το Έλος ήταν και παραμένει ένα φιλήσυχο, φιλόξενο και δεμένο χωριό, με ανθρώπους που πορεύονται με σεβασμό και αλληλεγγύη. Με πίστη στις αξίες μας και αγάπη για τον τόπο μας, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε το πραγματικό πρόσωπο του Έλους ενωμένο, ήρεμο και περήφανο».

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πυροβολισμοί που δέχτηκε το θύμα ήταν σχεδόν εξ επαφής και στο σημείο βρέθηκαν ένα φυσίγγιο και ένας κάλυκας από 22άρι όπλο.