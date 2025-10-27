Συναγερμός έχει σημάνει για τον 25χρονο δράστη του φονικού που σημειώθηκε σε γιορτή καστάνου στην Κρήτη το βράδυ της Κυριακής 26/10. Ο άνδρας σκότωσε τον ξάδερφό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο Χανίων.

Ο 51 ετών άνδρας που έπεσε νεκρός διασκέδαζε με συγχωριανούς του ενώ δέχθηκε τα πυρά του 25χρονου δράστη και ξαδέρφου του, από κοντινή απόσταση.

Ο 25χρονος τον πυροβόλησε τρεις φορές με τις σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην καρδιά. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και έκτοτε αναζητείται.

Εικόνα από το σημείο του φονικού στην Κρήτη

Οι παρευρισκόμενοι στη γιορτή ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές και ασθενοφόρο του Κέντρο Υγείας Κισάμου έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει τον βαριά τραυματία, τον οποίο στη συνέχεια μετέφερε στο νοσοκομείο.

Κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του άτυχου 52χρονου.

«Ένας γιατρός, ένας γιατρός», φώναζε ο λυράρης

Ο λυράρης από το πάλκο φώναζε «ένας γιατρός, ένας γιατρός». Δόθηκαν από παριστάμενους οι πρώτες βοήθειες, όμως η κατάσταση του τραυματία ήταν σοβαρή.

Οι πρώτες έρευνες των Αρχών δείχνουν ως κίνητρο της δολοφονίας προσωπικά κίνητρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες υπήρχαν προηγούμενες διαφορές και κατά τη διάρκεια της γιορτής διαπληκτίστηκαν και πιάστηκαν στα χέρια.

Κατά τη διάρκεια του καβγά ο νεαρός άνδρας έβγαλε πιστόλι και να πυροβόλησε τον 51χρονο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.