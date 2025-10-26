Με αίμα βάφτηκε η γιορτή του κάστανου στο χωριό Έλος στον Κίσσαμο των Χανίων.

Νεκρός έπεσε από πυροβολισμούς ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών, ο οποίος είχε επιδείξει παραβατική συμπεριφορά κατά το παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα δέχτηκε δύο σφαίρες στο στήθος την ώρα που βρισκόταν στην πίστα, με τη γιορτή να λαμβάνει τέλος με αυτό τον τρόπο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας της περιοχής, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, που αναζητούν το δράστη.