Μια Ισραηλινή που υπήρξε όμηρος της Χαμάς περιέγραψε τον εφιάλτη που υποστήριξε ότι έζησε όσο ήταν αιχμάλωτη, αναφέροντας πως τη βίασαν αρκετές φορές και ότι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους της ήταν το ενδεχόμενο να έμεινε έγκυος από τους απαγωγείς της.

Μιλώντας στην ερευνητική εκπομπή «Uvda» του ισραηλινού καναλιού Channel 12, η 25χρονη Ρόμι Γκόνεν δήλωσε ότι απελευθερώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο μετά από 471 ημέρες αιχμαλωσίας στη Γάζα.

Η γυναίκα απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από το μουσικό φεστιβάλ Nova και σύμφωνα με όσα ανέφερε, τραυματίστηκε στο χέρι από πυροβολισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Shifa στη Γάζα. Εκεί, είπε ότι βίωσε την πρώτη φάση της κακοποίησης, ενώ βρισκόταν τραυματισμένη και σε κατάσταση σωματικής και ψυχικής εξάντλησης.

Σύμφωνα με την αφήγησή της, πολλοί άνδρες την περικύκλωσαν, της έσκισαν τα ρούχα και την άγγιζαν ταυτόχρονα, ενώ βρισκόταν ξαπλωμένη στο νοσοκομειακό κρεβάτι. Η ίδια είπε πως ένιωθε σαν να παρακολουθούσε τα πάντα από ψηλά, αδυνατώντας να αντιδράσει. «Ήμουν σίγουρη ότι θα ξυπνούσα χωρίς το χέρι μου», είπε χαρακτηριστικά.

Romi Gonen says she cried nonstop while the Palestinian Hamas terrorist who abused her repeatedly “was having the time of his life.”

She feared she would be kept as a sex slave for the rest of her life.



Romi is home after 471 days in Hamas captivity.



Rape is part of jihadi… pic.twitter.com/LktDHIweLZ — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) December 26, 2025

Λίγες ημέρες αργότερα, μεταφέρθηκε σε διαμέρισμα στη Γάζα, όπου κακοποιήθηκε σεξουαλικά από έναν Παλαιστίνιο επαγγελματία υγείας που είχε αναλάβει τη φροντίδα της. «Μου πήρε τα πάντα», είπε, προσθέτοντας ότι μετά την επίθεση αναγκάστηκε να συνεχίσει να ζει στο ίδιο σπίτι με τον άνθρωπο που την κακοποίησε, έγραψαν οι Times of Israel σε σχετικό δημοσίευμα.

Έπειτα, η Γκόνεν δήλωσε ότι εξαναγκάστηκε να συμμετάσχει σε προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς και πως μεταφέρθηκε στο σπίτι ενός άνδρα που φέρεται να εργαζόταν ως κάμεραμαν. Εκεί ξεκίνησε, όπως περιγράφει, μία από τις πιο τρομακτικές περιόδους της αιχμαλωσίας της. Επί 16 ημέρες ζούσε υπό συνεχή επιτήρηση, με απειλές, χειροπέδες και όπλα δίπλα στο κρεβάτι της, ενώ παρενοχλούνταν τόσο από τον ίδιο όσο και από έναν δεύτερο άνδρα.

«Όλα γίνονταν στη σιωπή. Έκλαιγα και μου έλεγαν να προσέχω, γιατί αν δεν ηρεμούσα θα θύμωναν», είπε, αναφέροντας ότι επινόησε έναν φανταστικό σύζυγο, μήπως και η παρουσία άνδρα στη ζωή της αποτρέψει την κακομεταχείριση από τους απαγωγείς της.

Ωστόσο, αυτό δεν επετεύχθη, σύμφωνα με όσα είπε, αναφέροντας ότι οι βιασμοί συνεχίστηκαν, μέχρι που κάποια στιγμή φοβήθηκε ότι έμεινε έγκυος.

Το άτομο που την πρόσεχε έφερε ένα τεστ εγκυμοσύνης με το αποτέλεσμα να είναι αρνητικό και τους βιασμούς να συνεχίζονται.

Η πιο τραυματική στιγμή όμως, όπως περιέγραψε, ήταν η σεξουαλική επίθεση διάρκειας περίπου 30 λεπτών στο μπάνιο, λίγο πριν μεταφερθεί ξανά. Ενώ έκλαιγε και είχε παραλύσει από τον φόβο, ο δράστης φέρεται να ήταν «εκστασιασμένος».