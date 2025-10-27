Γνωστός στην ΕΛ.ΑΣ. είναι ο δράστης της δολοφονίας που σημειώθηκε χθες στη Γιορτή του Κάστανου στην Κίσσαμο Χανίων. Πρόκειται για έναν 23χρονο ανιψιό του 52χρονου που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες πιστολιού, την ώρα που βρισκόταν στην πίστα.

Ο δράστης της δολοφονίας αμέσως μετά εξαφανίστηκε και εκτιμάται ότι κρύβεται σε κάποια ορεινή περιοχή, με τους άνδρες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν προσωπικές και οικογενειακές διαφορές, οι οποίες το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν ενταθεί.

Στην περιοχή τα στόματα έχουν κλείσει ερμητικά, ενώ προληπτικά έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις υπό τον φόβο αντεκδίκησης για τη δολοφονία. Τέλος, υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν τον 23χρονο να σχεδιάζει να παραδοθεί στην ΕΛ.ΑΣ.

Σε ό,τι αφορά τη σκηνή της δολοφονίας, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι χρησιμοποιήθηκε όπλο μικρού διαμετρήματος, με το θύμα να δέχεται δύο σφαίρες στο στήθος και παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών να μην τα καταφέρνει.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα έγιναν το βράδυ της Κυριακής 26/10 στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο Χανίων.

Ο 52χρονος άνδρας που έπεσε νεκρός διασκέδαζε με συγχωριανούς του ενώ δέχθηκε τα πυρά του νεαρού δράστη και ανιψιού του, από κοντινή απόσταση.

Ο ανιψιός τον πυροβόλησε τρεις φορές με τις σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην καρδιά. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και έκτοτε αναζητείται.

Ο λυράρης από το πάλκο φώναζε «ένας γιατρός, ένας γιατρός». Οι παρευρισκόμενοι στη γιορτή ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές και ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει τον βαριά τραυματία, τον οποίο στη συνέχεια μετέφερε στο νοσοκομείο.

Κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του άτυχου 52χρονου.