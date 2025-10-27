Σοκ και θλίψη προκάλεσε η αιματηρή επίθεση στη γιορτή του Κάστανου στο Έλος Χανίων, όταν ένας 52χρονος κτηνοτρόφος δολοφονήθηκε εξ επαφής από άτομο συγγενικό του, μετατρέποντας το εορταστικό κλίμα σε τραγωδία. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, με τον δράστη να διαφεύγει άμεσα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίες εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε χθες, οι αστυνομικοί εντόπισαν στον χώρο ένα φυσίγγιο που δεν είχε χρησιμοποιηθεί, καθώς και έναν κάλυκα από τη σφαίρα που χτύπησε το θύμα. Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα βρισκόταν στην πίστα της γιορτής, όταν δέχθηκε τα πυρά και κατέρρευσε ακαριαία, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Οι κάτοικοι κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, ενώ οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να τον επαναφέρουν πριν από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξε.

Βίντεο που κατέγραψε η κάμερα του Creta24 δείχνει τις δραματικές στιγμές λίγα λεπτά πριν και μετά τη δολοφονία, αποτυπώνοντας τη σοκαριστική αλλαγή στην ατμόσφαιρα της γιορτής.

Το σημείο όπου ο 52χρονος έπεσε νεκρός από τα πυρά είναι πλέον το επίκεντρο της έρευνας των αρχών, οι οποίες συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για την πλήρη αναπαράσταση του γεγονότος.

To σημείο της δολοφονίας

Ο δράστης, νεαρός σε ηλικία, έχει ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές αρχές και αναζητείται μέχρι αυτή την ώρα. Η έρευνα επικεντρώνεται στην πλήρη εξακρίβωση των συνθηκών της επίθεσης και των κινήτρων που οδήγησαν στην εν ψυχρώ εκτέλεση.