Τη δική της περιγραφή για το φονικό σε γλέντι στα Χανιά έδωσε η κόρη του 52χρονου θύματος, που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς, με τον 23χρονο φερόμενο δράστη να παραδίδεται στην αστυνομία.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι πριν δύο χρόνια είχε γίνει επίθεση στο σπίτι της και ότι δεν ήταν μπροστά στο φονικό, αλλά έμαθε τι έγινε από το αγόρι της, που συνόδευσε τον πατέρας της.

«Πριν δύο χρόνια είχαν έρθει σπίτι μας, είχαν σπάσει τις πόρτες, είχε γίνει φασαρία, περνάει όλο αυτό και χθες τον παίρνει ένας φίλος του τηλέφωνο να κατέβει στη γιορτή του Καστάνου κάτω από το σπίτι, του λέει “εντάξει θα έρθω”, παίρνει το αγόρι μου, καταβαίνουν κάτω, ανοίγουν ένα μπουκάλι βότκα και πίνανε, έρχονται κάποιοι και του λένε “έλα στη παρέα μας δίπλα” και πήγε», είπε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Γελούσανε και κάποια στιγμή ακούει το αγόρι μου δύο μπαλοθιές και γυρνάει και κοιτάει τον πατέρα μου και ήταν κάτω. Αυτό ξέρω, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Ούτε σε πίστες ήταν, ούτε χόρευε που λένε, όλα αυτά είναι ψέματα. Με πήρε το αγόρι μου και μου λέει “έλα γρήγορα κάτω” και πάω και τον βλέπω κάτω. Τώρα, θα πεθάνει και η γιαγιά μου, αυτό σκέφτομαι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Χτύπησε στο χέρι με μπαλοθιές»

Το παιδί του 52χρονου θύματος περιγράφοντας τον χαρακτήρα του 23χρονου που κατηγορείται για το φονικό, τον χαρακτήρισε κλέφτη, ισχυριζόμενη ότι νοσηλεύτηκε στο παρελθόν, επειδή αυτοτραυματίστηκε με πυροβόλο όπλο.

«Ξέρω ότι από τα σχολεία τον διώχνανε, κακούς τρόπους, κλέφτης, δεν άφηνε τίποτα όρθιο. Είχα μάθει ότι είχε χτυπήσει στο χέρι του με μπαλοθιές, το πόδι του, κάτι είχε κάνει αυτός, είχε πάει και στο νοσοκομείο και είχε νοσηλευτεί… Όχι, δεν τον είχαν χτυπήσει. Κάτι έκανε με τα όπλα και χτύπησε μόνος του», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τις «Αποκαλύψεις» δράστης και θύμα έχουν απασχολήσει τις αρχές. Ο 23χρονος για παράνομη οπλοκατοχή, ενώ ο 52χρονος επίσης για τον ίδιο λόγο, αλλά και για αδεσποτία και ενδοοικογενειακή βία.

Τι είπε ο Νίκος Ζωιδάκης

Ο γνωστός Κρητικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωιδάκης ήταν στο γλέντι, αλλά έφυγε λίγο πριν σημειωθεί το φονικό.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, δήλωσε:

«Αυτό το περιστατικό έγινε αφού είχε τελειώσει το γλέντι, δεν έγινε την ώρα που ήταν το πανηγύρι. Είχε τελειώσει το πανηγύρι, φύγαμε εμείς και το μάθαμε στο δρόμο ότι έγινε. Αυτοί πρέπει να είχανε κάποιες διαφορές από ότι άκουσα. Δεν έγινε πάντως την ώρα του γλεντιού αυτό το πράγμα. Είχανε τελειώσει εμείς ξεκινήσαμε το μεσημέρι 1 η ώρα και κατά της 7 τελειώσαμε. Φύγαμε, πήγαμε σε ένα σε ένα τραπέζι που μας είχανε και εκεί το μάθαμε».