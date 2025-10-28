Με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ημέρα τιμής και μνήμης για την ελληνική αντίσταση απέναντι στον φασισμό, μηνύματα συμπαράστασης και θαυμασμού προς τον ελληνικό λαό έρχονται από όλο τον κόσμο.

Ανάμεσά τους και εκείνο του πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, ο οποίος με ανάρτησή του απέδωσε φόρο τιμής στο διαχρονικό πνεύμα του «ΟΧΙ», τονίζοντας τις αξίες του θάρρους, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης που ενώνουν τους δύο λαούς.

«Τιμώντας την 28η Οκτωβρίου -μια μέρα θάρρους, ενότητας και ανθεκτικότητας. Θερμές ευχές σε όλους τους Έλληνες που γιορτάζουν το πνεύμα του «ΟΧΙ», το οποίο συνεχίζει να εμπνέει δύναμη, ελευθερία και αλληλεγγύη», αναφέρει ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς