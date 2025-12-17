Η πορεία των πλουσιότερων οικογενειών του κόσμου τον τελευταίο χρόνο αναδεικνύει μια βασική οικονομική αλήθεια: το μέγεθος μετράει.

Οι 25 πλουσιότερες οικογένειες του πλανήτη έχουν δει, σύμφωνα με το Bloomberg, τη συνολική τους περιουσία να αυξάνεται κατά 358,7 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τα 2,9 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η άνοδος αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των τιμών των μετοχών και τη ζήτηση για προϊόντα όπως μέταλλα και τροφή για κατοικίδια, όσο και στην εμπειρία και την επιρροή που έχουν συσσωρεύσει δεκαετίες. Το κατώτατο όριο για να μπει κανείς στη λίστα φέτος ανέρχεται σε 46,4 δισεκατομμύρια δολάρια, 9,7 δισεκατομμύρια περισσότερα από πέρσι.

Τέσσερις νέες οικογένειες μπήκαν φέτος στη λίστα από τέσσερις διαφορετικές ηπείρους. Οι Larrea Mota Velasco από το Μεξικό και οι Luksic από τη Χιλή διευθύνουν αυτοκρατορίες που έχουν τις ρίζες τους στην εξόρυξη χαλκού. Οι Del Vecchio από την Ιταλία πλούτισαν χάρη στην EssilorLuxottica, της οποίας η είσοδος στα γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη τροφοδότησε άνοδο των μετοχών, ενώ οι Σαουδάραβες Olayan έχουν δημιουργήσει μια παγκόσμια αυτοκρατορία με δεσμούς στη Wall Street, ενισχύοντας τη σημασία τους διεθνώς.

Οικογένεια Walton (ΗΠΑ)

Περιουσία: 513,4 δισεκατομμύρια δολάρια

Στην κορυφή της λίστας του Bloomberg βρίσκεται για μία ακόμα χρονιά η οικογένεια Walton, που είναι οι ιδρυτές της Walmart, της μεγαλύτερης αλυσίδας λιανικής στον κόσμο, που είχε έσοδα 681 δισεκατομμύρια δολάρια από πάνω από 10.750 καταστήματα παγκοσμίως.

Το 44% της εταιρείας ανήκει στην οικογένεια και αποτελεί τη βάση της μεγαλύτερης οικογενειακής περιουσίας στον πλανήτη.

Οικογένεια Al Nahyan (Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ)

Περιουσία: 335,9 δισεκατομμύρια δολάρια

Η οικογένεια κυβερνά στο Άμπου Ντάμπι, ένα από τα επτά εμιράτα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου βρίσκονται τα περισσότερα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας. Ωστόσο, βρίσκονται στην εξουσία εδώ και δεκαετίες, πολύ πριν αρχίσει να γίνεται η εκμετάλλευση του «μαύρου χρυσού» και αρχίσει να μεταμορφώνεται η οικονομία της χώρας. Ο σεΐχης Mohamed bin Zayed Al Nahyan είναι σήμερα και πρόεδρος των ΗΑΕ, ενώ άλλα μέλη της οικογένειας κατέχουν θέσεις τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συχνά θολώνοντας τα όρια μεταξύ κρατικών και προσωπικών συμφερόντων.

Ο σεΐχης Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Οικογένεια Al Saud (Σαουδική Αραβία)

Περιουσία: 213,6 δισεκατομμύρια δολάρια

Η περιουσία της πανίσχυρης μοναρχίας της Σαουδικής Αραβίας, της οποίας η ιστορία ξεπερνά τα 90 χρόνια, οφείλεται στα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας. Η εκτιμώμενη καθαρή αξία των περίπου 15.000 μελών της εκτεταμένης οικογένειας έχει αυξηθεί φέτος, ενώ η συνολική περιουσία τους είναι πιθανότατα ακόμα μεγαλύτερη, γεγονός που ενισχύει τη διεθνή τους επιρροή.

Οικογένεια Al Thani (Κατάρ)

Περιουσία: 199,5 δισεκατομμύρια δολάρια

Η οικογένεια κυβερνά το Κατάρ από τα μέσα του 19ου αιώνα και έχει επιβιώσει την οθωμανική και βρετανική κυριαρχία, την ίδρυση του σύγχρονου κράτους, πολέμους και δύο πραξικοπήματα. Αν και το πετρέλαιο ανακαλύφθηκε γύρω στο 1940, η οικογένεια είδε την περιουσία της να εκτοξεύεται όταν ξεκίνησε η εκμετάλλευση των υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον εμίρη του Κατάρ, Tamim bin Hamad Al Thani

Μέλη της οικογένειας κατέχουν σημαντικές πολιτικές θέσεις και ελέγχουν μεγάλο μέρος της εγχώριας οικονομίας, με δραστηριότητες που εκτείνονται από ξενοδοχεία και ασφαλιστικές εταιρείες έως κατασκευαστικούς ομίλους. Παράλληλα, έχουν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό όπως ακίνητα στο Mayfair του Λονδίνου, ιδιωτικές τράπεζες και τον οίκο μόδας Valentino. Αν και οι Al Thani αριθμούν χιλιάδες μέλη, η πραγματική εξουσία συγκεντρώνεται σε μερικά παρακλάδια της οικογένειας.

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, σε ορισμένες ιστορικές περιόδους, σχεδόν ο μισός πληθυσμός του Κατάρ ήταν μέλη της οικογένειας.