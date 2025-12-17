Σοκαριστικές σκηνές καταγράφηκαν στη συνοικία Μπούτζα της Σμύρνης, όταν πολίτες είδαν ένα ποντίκι να κυκλοφορεί πάνω στα μπουρέκια σε βιτρίνα καταστήματος. Οι παρευρισκόμενοι κατέγραψαν το περιστατικό καρέ-καρέ με τα κινητά τους, ενώ δημοτικές υπηρεσίες προχώρησαν σε επιχείρηση μέσα στη νύχτα και σφράγισαν το κατάστημα.

Η Σμύρνη, που εδώ και καιρό βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω σωρών απορριμμάτων, θανάτων ψαριών στον Κόλπο εξαιτίας της ρύπανσης, έντονης δυσοσμίας και δρόμων που μετατρέπονται σε λίμνες με κάθε βροχόπτωση, ήρθε ξανά αντιμέτωπη με ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας.

Οι βρώμικοι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε καταφύγιο για τρωκτικά, ενώ στην περιοχή της Μπούτζα η κατάσταση έφτασε σε επίπεδο που απειλεί άμεσα την ανθρώπινη υγεία.

Ποντίκι πάνω στη βιτρίνα με τα μπουρέκια

Περαστικοί μπροστά από ένα μπουρετζίδικο στη συνοικία Σιρινγιέρ της Μπούτζα αντιλήφθηκαν ότι ένα ποντίκι κινούνταν μέσα στη γυάλινη βιτρίνα, επάνω στα προϊόντα.

Το ζώο περιφερόταν ανενόχλητο ανάμεσα στα ταψιά με τα μπουρέκια, με τους πολίτες να καταγράφουν τις εικόνες με τα κινητά τους, αποκαλύπτοντας ένα σοβαρό σκάνδαλο υγιεινής. Το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και αποστροφή.

«Πετάξαμε όλα τα προϊόντα»

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, οι υπεύθυνοι του καταστήματος υποστήριξαν ότι προχώρησαν άμεσα σε απολύμανση του χώρου. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, όλα τα αρτοσκευάσματα και τα υλικά που βρίσκονταν στο κατάστημα καταστράφηκαν και πετάχτηκαν, ενώ ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και υγιεινής.

Το κατάστημα σφραγίστηκε

Οι εικόνες θεωρήθηκαν επίσημη καταγγελία και κινητοποίησαν τη Δημοτική Αστυνομία της Μπούτζα, η οποία πραγματοποίησε έλεγχο στο κατάστημα τις νυχτερινές ώρες.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκαν παραβάσεις των κανόνων υγιεινής και, καθώς κρίθηκε ότι τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, κινήθηκαν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες. Οι δημοτικές αρχές προχώρησαν στη σφράγιση του καταστήματος, απαγορεύοντας τη συνέχιση της λειτουργίας του.