Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, προειδοποίησε κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας ενώπιον των Γάλλων πρεσβευτών πως η ευρωπαϊκή πολιτική οργάνωση «βρίσκεται σήμερα σε κίνδυνο».

«Όχι, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν θα σβήσει. Αλλά ναι, η πολιτική μας οργάνωση βρίσκεται σήμερα σε κίνδυνο, παρά την τόσο πολύτιμη σταθερότητά της σε έναν απρόβλεπτο κόσμο, παρά τον τεράστιο επιστημονικό, τεχνολογικό, πολιτιστικό και οικονομικό πλούτο της», είπε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών αναφερόμενος στο αμερικανικό «μανιφέστο» περί «Στρατηγικής για την Εθνική Ασφάλεια» που προβλέπει την «πολιτιστική εξάλειψη της Ευρώπης».

Η οικονομική παρακμή της Ευρώπης «επισκιάζεται από την πραγματική και σκοτεινότερη προοπτική μιας πολιτιστικής εξάλειψης».

«Όχι, η Ευρώπη δεν βρίσκεται στο χείλος μίας πολιτιστικής εξάλειψης και οι υπεροπτικές φωνές που την προβλέπουν καλά θα έκαναν να προσέξουν τη δική τους εξάλειψη», απάντησε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση «απειλείται έξωθεν από αντιπάλους που προσπαθούν να διαλύσουν τους δεσμούς αλληλεγγύης που μας ενώνουν και έσωθεν από τη δημοκρατική κόπωση», είπε αναφερόμενος στην απειλή που συνιστά τόσο η Ουάσινγκτον του Τραμπ όσο και η Μόσχα του Πούτιν.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι, τίποτε δεν μας εγγυάται σήμερα ότι θα ζούμε ακόμη σε δέκα χρόνια στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την γνωρίζουμε», προειδοποίησε.

«Σύμμαχοι με τους οποίους δεν είμαστε πάντα στο ίδιο μήκος κύματος»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «σύμμαχοι με τους οποίους δεν είμαστε πάντα στο ίδιο μήκος κύματος».

«Μέσα σε λίγους μήνες, η νέα αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε, και είναι δικαίωμά της, να αναθεωρήσει τους δεσμούς που μας ενώνουν. Είναι επίσης δικαίωμά μας να πούμε όχι σε έναν ιστορικό σύμμαχο, όσο ιστορικός και αν είναι, όταν η πρότασή του δεν είναι αποδεκτή και όταν πρέπει να πούμε όχι», είπε.

«Για μία ακόμη φορά ονειρεύονται να εκμεταλλευθούν τις διαιρέσεις μας, όπως έκαναν εδώ και αιώνες. Έχουν ήδη αρχίσει να δοκιμάζουν την ισχύ της Ένωσής μας μέσω απειλών και εξαναγκασμού, όπως δείχνουν οι εδαφικές διεισδύσεις στο ανατολικό μας μέτωπο και οι διεκδικήσεις για τη Γροιλανδία που δεν είναι προς πώληση».

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατήγγειλε επίσης τις προσπάθειες υποστήριξης πολιτικών δυνάμεων που θέλουν να γυρίσουν την πλάτη στην ευρωπαϊκή κληρονομιά, αναφερόμενος στην υποστήριξη των ΗΠΑ του Τραμπ προς τα ακροδεξιά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών κατήγγειλε επίσης τις αμερικανικές κυρώσεις κατά Ευρωπαίων ακτιβιστών κατά της παραπληροφόρησης και πρώην Ευρωπαίων αξιωματούχων, όπως ο Τιερί Μπρετόν, που εργάζονται για τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου που θα βάζει έναν φραγμό στην ασυδοσία των τεχνολογικών κολοσσών. Η Ουάσινγκτον του Τραμπ βλέπει σε όλες αυτές τις προσπάθειες απόπειρες επιβολής «λογοκρισίας» στις αμερικανικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Όλα αυτά είναι στην πραγματικότητα πρόκληση για την ικανότητά μας να επιλέγουμε τους δικούς μας κανόνες εντός των δικών μας συνόρων», είπε προσθέτοντας ότι η Γαλλία θα αντισταθεί στις πιέσεις αυτές.

Αντιμέτωπος με τον κίνδυνο της διασποράς των πυρηνικών βρίσκεται ο κόσμος

Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο της διασποράς των πυρηνικών εξαιτίας της αποσάθρωσης των δομών ελέγχου των πυρηνικών όπλων και της εκπνοής της ισχύος της συνθήκης New Start, προειδοποίησε επίσης ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

Δύο ημέρες πριν, ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ, καταδίκασε με ασυνήθιστη δριμύτητα την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ επί του Ντόναλντ Τραμπ και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να μην επιτρέψει η παγκόσμια τάξη να εκφυλιστεί σε «άντρο ληστών», όπου οι αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν.

Ο πρόεδρος της Γερμανίας προειδοποίησε ότι η παγκόσμια δημοκρατική τάξη δέχεται πρωτοφανή επίθεση.

Αναφερόμενος στην προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ως ορόσημο, ο Γερμανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμπεριφορά των ΗΠΑ αποτελεί μία δεύτερη ιστορική ρήξη.

«Και έπειτα υπάρχει η κατάρρευση των αξιών του σημαντικότερου εταίρου μας, των ΗΠΑ, που συνέβαλαν στην οικοδόμηση της παγκόσμιας τάξης», δήλωσε ο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ κατά τη διάρκεια συμποσίου.

«Πρέπει να προλάβουμε τη μετατροπή του κόσμου σε άντρο ληστών όπου οι πλέον αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν, όπου περιοχές ή ολόκληρες χώρες αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία λίγων νέων μεγάλων δυνάμεων», είπε.