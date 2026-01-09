Σε φάση κανονιστικού ελέγχου περνά πλέον η συμφωνία εξαγοράς της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από την Διαμαντής Μασούτης, μέσω του ιδιωτικού συμφωνητικού-προσυμφώνου που υπέγραψαν οι δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η υποβολή του φακέλου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο, πριν την οριστικοποίηση της συναλλαγής.

Η κίνηση θεωρείται από την αγορά κομβική, καθώς οδηγεί στη συγκρότηση ενός νέου, ενιαίου ομίλου με πανελλαδικό αποτύπωμα, με τους επικεφαλής – Γιάννη Μασούτη και Άγγελο Κρητικό– να «κλειδώνουν» από την πρώτη στιγμή τη γραμμή της επιχειρησιακής συνέχειας, της διατήρησης της απασχόλησης και της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Από τη μη δεσμευτική συμφωνία στο προσύμφωνο

Η διαδρομή μέχρι τις υπογραφές ξεκινά στις αρχές του προηγούμενου έτους. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Newsbeast, ο γενικός διευθυντής του Μασούτη, Θοδωρής Γεροστεργιούδης είχε περιγράψει την κατεύθυνση του ομίλου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι εξαγορές αποτελούν κύριο όχημα ανάπτυξης» αναφερόμενος στην υπογραφή μη δεσμευτικής συμφωνίας με την αλυσίδα Κρητικός το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Ο ίδιος μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό λιανεμπόριο τονίζοντας ότι η Διαμαντής Μασούτης έχει αποκτήσει το κατάλληλο momentum, ενώ διαθέτει και την ευελιξία μιας ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης, που της επιτρέπει να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες.

Η εξαγορά των σούπερ μάρκετ Κρητικός έρχεται σε μια περίοδο που η Μασούτης «τρέχει» σταθερό επενδυτικό πρόγραμμα με την αλυσίδα να αριθμεί περι τα 400 καταστήματα, απασχολώντας περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους και ετήσιο επενδυτικό πλάνο 20 έως 25 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός λειτουργεί περισσότερα από 404 καταστήματα σε 42 νομούς, διαθέτει 6 Κέντρα Διανομής και απασχολεί περισσότερους από 4.000 εργαζομένους.

Με την ολοκλήρωση του deal, το νέο σχήμα που θα προκύψει θα έχει ένα τεράστιο δίκτυο καταστημάτων, με τον συνδυασμένο τζίρο των δύο αλυσίδων σούπερ μάρκετ να εκτιμάται άνω των 2 δισ. ευρώ, στοιχεία που επιβεβαιώνουν γιατί η εν λόγω συμφωνία αναμένεται να φέρει ανακατατάξεις στην κορυφή του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Το μήνυμα προς εργαζόμενους, προμηθευτές και καταναλωτές

Στην επίσημη ανακοίνωση για την υπογραφή της εξαγοράς, οι δύο εταιρείες υπογραμμίζουν την «από κοινού προσήλωση» στην επιχειρησιακή συνέχεια, στη διατήρηση της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Παράλληλα, για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο για ενίσχυση παρουσίας στην αγορά, στήριξη της εγχώριας παραγωγής και του δικτύου συνεργατών, με σεβασμό στους ανθρώπους της Κρητικός και στους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους.

Οι εργαζόμενοι της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός επιλέγουν να «δέσουν» τη σημερινή επιχειρηματική εξέλιξη με την ιστορική διαδρομή της αλυσίδας, υπενθυμίζοντας ότι η εταιρεία ξεκίνησε το 1948 από ένα μικρό παντοπωλείο στην Αίγινα και εξελίχθηκε μέσα από ανθρώπους, σχέσεις, εμπιστοσύνη και καθημερινή προσπάθεια.

Παράλληλα, περιγράφουν τη συμφωνία εξαγοράς από τη Διαμαντής Μασούτης ως «αρχή μιας νέας εποχής», δίνοντας έμφαση στις περισσότερες δυνατότητες, στη μεγαλύτερη ισχύ και στις νέες προοπτικές που εκτιμούν ότι ανοίγονται για την εταιρεία και για τους ίδιους.

Τι θα κρίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Το σημείο κλειδί από εδώ και πέρα είναι ο έλεγχος συγκέντρωσης ο ανταγωνισμός σε επίπεδο τοπικών αγορών αλλά και στο κατά πόσο η νέα δομή μπορεί να επηρεάσει μικρότερες εταιρείες του κλάδου.

Το σίγουρο είναι ότι η ίδια η διοίκηση της Μασούτης έχει «διαβάσει» εγκαίρως τη μεγάλη τάση του κλάδου. Στη συνέντευξη του στο Newsbeast, ο Θ. Γεροστεργιούδης περιέγραφε ότι «διαμορφώνεται μια τάση συγκέντρωσης, καθώς το μέγεθος παίζει καθοριστικό ρόλο», τοποθετώντας το deal σε ένα ευρύτερο κύμα αναδιάταξης της αγοράς.

Η επόμενη μέρα

Για τον όμιλο που θα προκύψει, το μεγάλο στοίχημα είναι αφενός η ομαλή ενσωμάτωση του δικτύου, των εργαζομένων και των λειτουργιών, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της εμπορικής δυναμικής.

Σε κάθε περίπτωση, οι υπογραφές του Ιανουαρίου μεταφέρουν τη συζήτηση από το «αν» στο «πώς» και «πότε», με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να γίνεται πλέον ο καθοριστικός σταθμός μέχρι να κλείσει οριστικά το μεγαλύτερο deal της χρονιάς στο οργανωμένο λιανεμπόριο.